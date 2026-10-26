Ne 25 ne 27! Asgari ücrette 'en güçlü' senaryo: 'Daha kuvvetli görüyorum'

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar 2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücret rakamına kilitlendi. Asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının başlarında çalışmalara başlaması beklenirken asgari ücret için zam senaryoları da konuşulmaya başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, "kuvvetli" senaryoları değerlendirdi.

CNN Türk yayınında konuşan Bayram, asgari ücret zam senaryolarını aktardı. Enflasyon rakamlarının ortaya çıkmaya başladığını vurgulayan Bayram, 2026 yılı için geçerli olan ve halen uygulanan asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğunu anımsatıp işveren desteğinin de 1270 TL olduğunu aktardı. "Şu anda yeni belirlenecek olan 2027 yılı" diyen Bayram, "Ancak bir şerh düşelim. Ben burada ara dönemde tekrardan bir, yani bu Ocak Aralık ama 2027'nin ortasında, Temmuz ayı başında tekrardan bir asgari ücret olma ihtimalini burada yine masada tutuyorum" ifadelerini kullanarak 2027 yılı için ara zam beklentisini de belirtti.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret artışına dair değerlendirmelerinde Bayram "Bir önceki artışta bu rakam belirlenirken hedeflenen enflasyon ve beklenen enflasyonun ortalaması alındı. Burada şimdi bu senaryoya göre baktığımızda 2027 yılının beklenen enflasyonu yüzde 21, 2026 gerçekleşen yani daha bir buçuk ayımız var ama orta vadeli programda %28.4, işte %29'lar civarında bir artış olması bekleniyor. Bununla beraber toplamda %50, buradaki senaryoyu dikkate aldığımızda bölü 2 dediğimizde %25. %25'lik senaryoda 28.075 liralık asgari ücretin toplamda burada 35.000 TL civarında olması beklenir, %25 olduğunda. Yine %27'lik bir beklentiyi de ifade edelim. Ben %25 ya da %27 olacağını tahmin etmiyorum ama bu rakamsal olarak da vatandaşlar hani burada merak konusu olduğu için ifade edelim. Eğer %27'lik bir artış olursa da burada 35.655 TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor" dedi.

"YÜZDE 30'LUK ARTIŞI DAHA KUVVETLİ GÖRÜYORUM"

En güçlü senaryoya da değinen Bayram, "Diğeri en güçlü senaryo buradaki gerçekleşen enflasyon üzerinden bir artış yapılması. Gerçekleşen enflasyon beklentimiz %29 ama ben burada %30'luk bir artışı daha kuvvetli görüyorum. Bu artışla beraber de 36.500 TL rakamı ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.