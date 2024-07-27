Ne başıboş köpek sorunu, ne Anayasa... Herkes o yanıtı verdi: İşte Türkiye'nin en büyük problemi...

Türkiye’nin en önemli sorununu yanıt buldu. ASAL Araştırma, ‘Türkiye Siyasi Gündem Temmuz 2024 Araştırması’ verilerinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre ankete katılan vatandaşların yüzde 65’e yakını, ülkedeki en önemli soruna ekonomi dedi.

EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ

Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler ve haziran ve temmuz ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmelere de yer verildi.

Katılımcıların yüzde 64.6'sı bu soruya ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı yanıtını verirken, ikinci sırada mülteciler, üçüncü sırada adalet ve dördüncü sırada işsizlik sorunu, ekonomi cevabını takip etti.

Ankete katılan vatandaşların verdiği cevaplar şöyle:

Ekonomi/Hayat Pahalılığı: Yüzde 64.6

Mülteciler: Yüzde 6.2

Adalet: Yüzde 5.5

İşsizlik: Yüzde 3.4

Eğitim: Yüzde 3.0

Güvenlik: Yüzde 1.7

Terör: Yüzde 1.2

Ahlaki değer kaybı: Yüzde 0.6

Başıboş sokak köpekleri: Yüzde 0.5

Anayasa: Yüzde 0.4

Her şey sorun: Yüzde 6.6

Diğer: Yüzde 2.4

Sorun yok: Yüzde 1.2

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 2.7