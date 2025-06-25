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Ne Hindistan ne Pakistan! Burası Türkiye

Hijyen konusunda dünyanın en kötü ülkelerinden biri olan Hindistan, bu konuda nam yaptı. Ajansların servis ettiği görüntüler Hindistan'ı andırsa da İzmir'in Buca ilçesinden geldi. Belediye işçileri greve gidince çöpler toplanmadı. Ortaya bu görüntüler çıktı.

Ne Hindistan ne Pakistan! Burası Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz haftalarda greve giden işçilerle anlaşmaya çalışmış fakat uzun süre şehirde çöpler toplanmamıştı. Bu olay sonrası bu kez yeni görüntüler Buca'dan geldi.

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Buca’daki personeller maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve gittiler. Grev sonrası ilçede yaklaşık 8 gün boyunca çöp toplanmadı. Bu durum Buca’da kötü manzaraların oluşmasına neden oldu.

Sokaklara taşan çöpler ve artan kötü koku, ilçe sakinlerini çileden çıkardı. Bazı vatandaşlar yaşanan durumu " Hindistan'ı aratmıyor" sözleriyle tanımladı.

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“ÇOCUKLARI, YAŞLILARI ETKİLİYOR”

Mahalle sakini Mehmet Karasu, "Maaşlarını alamıyorlarsa haklılar ama insanların sağlığını etkileyen, çocukları ve yaşlıları etkileyen bir durum söz konusu. Kokuya alıştık, ama alışmakla olmuyor. Hastalık saçıyor bu durum" dedi.

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“HASTALIK SAÇIYOR”

Esnaf Kenan Ekin, çöp yığınlarının dükkanının önünü kapattığını ve işlerinin düştüğünü belirterek, "Bir haftadır dükkanımın önü bu şekilde çöp dolu. Sinektir, kokusudur, buradaki bütün sıkıntıyı biz çekiyoruz. İşlerimin düşüşüne sebep oldu bu durum, müşteri içeri girmek, kapıdan geçmek istemiyor.

Çözümü belediyenin düşünmesi lazım. Her seçimde bir sürü adam alınıyor belediyeye ama maaşları verilmeyince sorun çöp oluyor" diye konuştu.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İzmir Buca
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