Ne kadar emekli maaşı alırım? Yeni yöntem SGK tarafından açıklandı! EYT emekli maaşı hesaplama ekranı

SGK, 'Ne kadar emekli maaşı alırım' uygulamasını hayata geçirdi. EYT'liler, bu uygulama sayesinde emekli olduklarında alacakları maaşı görüntüleyebiliyorlar. EYT'lilerin merak ettiği SGK emekli maaşı hesaplama robotu ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte "SGK emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusunun yanıtı...

EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Emekli maaşı hesaplamasının nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi çok sayıda unsura göre değişiklik göstermektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu da internet adresinde yayımladığı maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden vatandaşların emekli olduklarında alacakları maaşı belirtiyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Emekli maaşı hesaplaması SGK'nın internet sitesinden yapılabiliyor.

EYT'li olmaya hak kazanacak vatandaşlar da maaşlarını hesaplayabiliyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

SGK'nın internet sitesinden "4A emekli masşı hsaplaması yapılabiliyor.

Sorgulama için vatandaşların T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgilerini girmeleri gerekiyor.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

SGK'nın web sitesinden "4B emekli masşı hsaplaması yapılabiliyor.

Sorgulama için vatandaşların TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu bilgilerini girmeleri gerekiyor.

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

4c emekli maaşı hesaplaması için SGK'nın web sitesinde şu bilgiler isteniyor:

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

