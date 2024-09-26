Ne zaman emekli olmak daha avantajlı? 2024 yılı mı 2025 mi? SGK uzmanı canlı yayında açıkladı

2024 sonrasında emeklilik dilekçesi verenlerin aylıklarında düşüş olacağı haberleri, yüz binlerce çalışanı emeklilik tarihini öne çekmeye yönlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dilekçe tarihine bağlı farkları gidermek için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Emekli olmak için 2024 mü yoksa 2025 yılının mı daha avantajlı olacağını rakamlarla açıklayan Duman şu ifadeleri kullandı:



"Bu sene mi emekli olalım yoksa 2025'te mi emekli olalım? sorusunun cevabını arayalım. Herkes maaşını nereden öğreniyor? e-Devlet üzerinden SGK'ya girip 'Emekli olsam kaç TL para alırım' diye yazıyor ve orada bir aylık karşısına çıkıyor. Bu aylık her ay değişiyor. Kişinin çalışma süresi yükseldiği için, maaşı da her ay artarsa ona göre de değişiyor. Bir kişi emekli olduğunda iki zam görüyor. Biri ocak zammı, diğeri temmuz zammı."

"6 AYLIK ENFLASYON FARKIYLA GÜNCELLENMİŞ OLACAK"

"Fakat emekli olmayan kişi, yıl atladığında yıllık enflasyon farkıyla emekli maaşı güncelleniyor. Halbuki emekli olsa 6 aylık enflasyon farkıyla güncellenmiş olacak."

"2024'TE EMEKLİ OLMAK AKILLICA OLUR"

"2024'te enflasyon 37,57 açıklanmışken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisiyle 49,25'e yani memur maaş zammına tamamlanmıştı. 2024 öncesinde emekli olanlar için yüzde 12'lik ekstra bir artış gelmiş oldu. Bu ek artış 2024 sonrasında emekli olanları bağlayan bir şey değil.

2025 yılında çok ciddi bir maaş artışı olmayacaksa, terfi olmayacaksa 2024'te emekli olmak akıllıca olur. 'Ben 2 asgari ücretle çalışıyorum bu sene 10 yılımı dolduruyorum. Önümüzdeki yıl terfi alacağım ve 3 asgari ücretle çalışacağım' diyorsanız o zaman beklemek daha mantıklı."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır