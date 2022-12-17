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Ne zaman emekli olurum? Ne zaman emekli maaşı alırım? e-Devlet sorgulama ekranı!

17.12.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ne zaman emekli olurum?" ve "Ne zaman emekli maaşı alırım?" sorularının yanıtı emekli olmayı bekleyen, hayal eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sorgulamalar e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Emekli olunacak yaşı hesaplarken işe giriş tarihi, prim gün sayısı önem arz ediyor. İşte e-Devlet emekli olma durum sorgulama ekranı...

Ne zaman emekli olurum? Ne zaman emekli maaşı alırım? e-Devlet sorgulama ekranı!

Birçok çalışan emekli olma hayali kuruyor. "Ne zaman emekli olurum?" ve "Ne zaman emekli maaşı alırım?" soruları, arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilik yaşının hesaplanmasında sigorta başlangıç tarihi, çalışan gün sayısı dikkate alınıyor. İşte e-Devlet emekli olma durum sorgulama ekranı...

Ne zaman emekli olurum? Ne zaman emekli maaşı alırım? e-Devlet sorgulama ekranı!

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik yaşı hesaplaması yapılırken çalışılan kurum ve çalışma başlanılan tarih önemlidir. SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılır. Ayrıca sigorta sistemi de, emeklilik yaşının hesaplanmasında oldukça önemlidir.

SGK'nın 'Ne Zaman Emekli Olurum' hizmetiyle emeklilik yaşı hesaplanabilir. Bunun için, sayfadaki formun doğru bilgilerle doldurulması gereklidir. Hizmet dökümü e-Devlet üzerinden alınabilir ve burada yer alan bilgilerle, emeklilik yaşı hesaplanabilir. SGK 'ne zaman emekli olurum?' sayfasına ulaşmak için, 'https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/' adresine tıklayın.

Ne zaman emekli olurum? Ne zaman emekli maaşı alırım? e-Devlet sorgulama ekranı!

E-DEVLET EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

Emeklilik yaşını e-Devlet üzerinden de hesaplayabilirsiniz. Bunun için e-Devlet üzerinden 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetini kullanmalısınız. Emeklilik yaşını hesaplamak için gerekli bilgilerin doldurulması gerekir.

e-Devlet sistemine T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır. e-Devlet emeklilik yaşı sorgulaması, 'https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim' adresinden yapılır.


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