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Necmettin Batırel'den çarpıcı gram altın tahmini: 'Bin lira olacak!'

21.01.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişte katıldığı bir tartışma programında döviz yükselişine karşı "Şakkadanak dolar satarım" önerisi yapan Necmettin Batırel, yılın gram altın tahmininde bulundu. Batırel, altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler" dedi.

Necmettin Batırel'den çarpıcı gram altın tahmini: 'Bin lira olacak!'

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı "Şakkadanak" ifadesiyle gündeme gelen Ekonomist Necmettin Batırel, altın fiyatları için çarpıcı tahminde bulundu.

Batırel, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 26 Ocak'ta faizleri artıracağını belirterek gram altının 1000 TL'yi aşacağını ifade etti.

"ALTININ GRAMI 1050 LİRAYI GÖRÜP AŞABİLİR"

BBN Türk kanalına konuk olan Necmettin Batırel'in gram altın tahmini şu şekilde:

"ABD Merkez Bankası Başkanı Powell güven vermiyor. 26 Ocak’ta faizleri artıracak. Faizi artırmak en son çare olacak bir yoldur. Faiz yüksek olursa maliyetler artar. Çin Merkez Bankası faizleri düşürdü. Bizle alay ediyorlardı ne oldu? Hadi onlarla dalga geçin

Amerika Tahvilleri elden çıkarılıyor. Elden çıkarıldığı için altın bundan olumsuz etkileniyor. Altının enflasyona karşı koruma özelliği var. Böyle bir savaş ortaya çıkarsa ons altın 2200-2400 dolara yükselebilir. Bunu unutmayalım. Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler"

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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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