Nefes kredisine başvurular ne zaman? Hangi bankalar nefes kredisi verecek?

Geçtiğimiz yıl da bazı kamu ve özel bankalar aracılığıyla KOBİ’lere verilen nefes kredisi, salgın döneminde birçok işletmenin yardımına koşmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen nefes kredisi, KOBİ’lere düşük faizli kredi imkanı sunuyor.
Geçtiğimiz yıl Denizbank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle vatandaşlara ulaştırılan nefes kredisinin bu sene de bu bankaların vereceği düşünülüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere verilen nefes kredisinin ne zaman verileceğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Konuya ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen nefes kredisi, KOBİ’lere düşük faizli kredi imkanı tanıyor. Nefes Kredisi, Kredi Garanti Fonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşmayla veriliyor.
Bankaların Ticari, Kurumsal ve KOBİ segmentleri içinde bulunan TOBB Üyesi; Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odası Üyeleri nefes kredisine başvuruda bulunabilecek. Başvuru koşulları da bakanlığın yapacağı açıklamayla belli olacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum