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Nefes kredisine başvurular ne zaman? Hangi bankalar nefes kredisi verecek?

18.05.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısı sonrası açıkladığı nefes kredisine başvurular ile ilgili detaylar bekleniyor. Bazı bankaların verdiği nefes kredisi ile TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere nefes kredisi veriliyor.

Nefes kredisine başvurular ne zaman? Hangi bankalar nefes kredisi verecek?

Geçtiğimiz yıl da bazı kamu ve özel bankalar aracılığıyla KOBİ’lere verilen nefes kredisi, salgın döneminde birçok işletmenin yardımına koşmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen nefes kredisi, KOBİ’lere düşük faizli kredi imkanı sunuyor.

NEFES KREDİSİ HANGİ BANKALAR VERECEK?

Geçtiğimiz yıl Denizbank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle vatandaşlara ulaştırılan nefes kredisinin bu sene de bu bankaların vereceği düşünülüyor.

 NEFES KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere verilen nefes kredisinin ne zaman verileceğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Konuya ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen nefes kredisi, KOBİ’lere düşük faizli kredi imkanı tanıyor. Nefes Kredisi, Kredi Garanti Fonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşmayla veriliyor.

Nefes kredisine başvurular ne zaman? Hangi bankalar nefes kredisi verecekk

NEFES KREDİSİNE BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Bankaların Ticari, Kurumsal ve KOBİ segmentleri içinde bulunan TOBB Üyesi; Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odası Üyeleri nefes kredisine başvuruda bulunabilecek. Başvuru koşulları da bakanlığın yapacağı açıklamayla belli olacak.

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