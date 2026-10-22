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Neredeyse 3 bin TL'ye tavuk döner satılıyor! Sahibi AK Partili milletvekili Şenocak çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram Şenocak’ın sahibi olduğu Paşa Döner’in İstanbul Havalimanı şubesinde bir tavuk döner menünün 2 bin 995 liraya satıldığı iddiası gündem oldu. Fiyatı gösteren tabela fotoğrafları sosyal medyada tepki çekerken, havalimanındaki yüksek fiyatlar yeniden tartışmaya açıldı.

Neredeyse 3 bin TL'ye tavuk döner satılıyor! Sahibi AK Partili milletvekili Şenocak çıktı

İstanbul Havalimanı’ndaki yiyecek ve içecek fiyatları, bir kez daha kamuoyunun gündemine geldi. Sosyal medyada yayılan tabela fotoğrafı, kullanıcıların tepkisine neden oldu.

2 BİN 995 LİRAYA SATILAN TAVUK DÖNER GÜNDEM OLDU

Paşa Döner’in havalimanındaki şubesinde bir tavuk döner menünün 2 bin 995 liraya satılması tepkilere neden oldu.

Neredeyse 3 bin TL ye tavuk döner satılıyor! Sahibi AK Partili milletvekili Şenocak çıktı 1

Söz konusu fast food zincirinin sahibi ise dikkat çekti.

PAŞA DÖNER’İN SAHİBİ AK PARTİLİ BAYRAM ŞENOCAK

Paşa Döner zincirinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Bayram Şenocak, aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyor. Şenocak, geçmişte AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

Neredeyse 3 bin TL ye tavuk döner satılıyor! Sahibi AK Partili milletvekili Şenocak çıktı 2

İstanbul Havalimanı’ndaki yüksek fiyatlar daha önce de yolcuların ve sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine konu olurken; neredeyse 3 bin TL'ye satılan tavuk dürüm için 'fırsatçılık' yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi döner İstanbul Havalimanı
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