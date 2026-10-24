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Nihat Zeybekci'den fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

Fon soruşturması devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zeybekci,"Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili. Kamu görevlilerinin ihmali, bazılarının üst derecede ihmali var. Maalesef bazı kamu kurumlarının yönetiminde de hem ihmal hem suistimal vardır" dedi.

Nihat Zeybekci'den fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci Tavas Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tavas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyada siyasi ve ekonomik dengelerin değiştiğini, Türkiye'nin çevresindeki çatışmalara rağmen istikrarını koruduğunu söyledi.

Nihat Zeybekci den fon soruşturması açıklaması! Maalesef diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti 1

Bölgedeki savaşlara ve küresel gerilimlere değinen Zeybekci, Türkiye'nin bu süreçte ihracatını ve ekonomik büyümesini sürdürdüğünü, turizmde de olumlu sonuçlar elde ettiğini ifade etti.
Zeybekci, Türkiye'nin savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilerleme kaydettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin uluslararası alanda etkinliğini artırdığını anlattı.

Nihat Zeybekci den fon soruşturması açıklaması! Maalesef diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti 2

FON SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI: "6 KAMU KURUMUNUN İHMALİYLE İLGİLİ"

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarına da değinen Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili. Kamu görevlilerinin ihmali, bazılarının üst derecede ihmali var. Maalesef bazı kamu kurumlarının yönetiminde de hem ihmal hem suistimal vardır. Ama biz bir hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde 'Al bunu, götür bunu' diyemezsiniz. Hukukun işlemesi lazım, sistemin çalışması lazım ama bu kurumların ihmali net. Hiçbir şey gizlenemez. Özellikle bu dönemde, bu bilgi çağında, bu kayıt çağında hiçbir şey gizlenemez. Vurgun yapanlar diye bir ordu var. Bir de vurgunu yiyenler var. Onların içinde bizim şirketlerimiz de var. Şundan emin olun 7 yaşından itibaren bugüne kadar hesabını veremeyeceğim bir tek nefesim dahi yoktur. 7 yaşında hepinizin bildiği, tütün tarlasında yaz boyunca koşturan dünya insanıyız."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Nihat Zeybekci ak parti fon soruşturması
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