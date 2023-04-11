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Nisan ayı aile destek ödemesi neden yatmadı? Aile Destek Paketi Nisan ayı ne zaman yatacak, tarih belli mi?

11.04.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayı aile destek ödemelerinin neden yatmadığı ve ne zaman yatacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine 12 ay boyunca verilen aile destek ödemeleri geçtiğimiz ay 9 Mart'ta ödenmeye başlanmıştı. Peki, Nisan ayı aile destek ödemesi neden yatmadı? Aile Destek Paketi Nisan ayı ne zaman yatacak, tarih belli mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Nisan ayı aile destek ödemesi neden yatmadı? Aile Destek Paketi Nisan ayı ne zaman yatacak, tarih belli mi?

Nisan ayının ortalarına girerken binlerce kişi aile destek ödemeleri hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Aile destek ödemeleri çoğunlukla ayın ilk 10 gününde hesaplara yatırılıyor, geçtiğimiz ay da 9 Mart'ta hesaplara yatırılmıştı. Bu ay ise henüz ödemeler yapılmadı. Ödenek bekleyenler ise Nisan ayı aile destek ödemeleri neden yatırılmadı? Aile Destek Paketi Nisan ayı ne zaman yatacak, tarih belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm ayrıntılar...

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NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NEDEN YATMADI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemeleri geçtiğimiz ay 9 Mart’ta hesaplara yatmaya başlamıştı.

Nisan ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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