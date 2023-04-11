Nisan ayı aile destek ödemesi neden yatmadı? Aile Destek Paketi Nisan ayı ne zaman yatacak, tarih belli mi?

Nisan ayının ortalarına girerken binlerce kişi aile destek ödemeleri hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Aile destek ödemeleri çoğunlukla ayın ilk 10 gününde hesaplara yatırılıyor, geçtiğimiz ay da 9 Mart'ta hesaplara yatırılmıştı. Bu ay ise henüz ödemeler yapılmadı. Ödenek bekleyenler ise Nisan ayı aile destek ödemeleri neden yatırılmadı? Aile Destek Paketi Nisan ayı ne zaman yatacak, tarih belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemeleri geçtiğimiz ay 9 Mart’ta hesaplara yatmaya başlamıştı.
Nisan ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
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