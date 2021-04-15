FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Nisan ayı engelli, evde bakım ve 65 aylığı yatmaya başladı! İşte 15 Nisan evde bakım aylığı yatan iller listesi

Nisan ayı engelli, evde bakım ve 65 aylığı yatmaya başladı! İşte 15 Nisan evde bakım aylığı yatan iller listesi

15.04.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde yaşayan ve bakıma muhtaç kişilere bakanlara verilen evde bakım aylığı hesaplara bugün itibari ile yatmaya başladı. 15 Nisan evde bakım aylığı yatan iller belli oldu.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı her ayın 15'i itibari ile düzenli olarak hesaplara yatıyor. Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı şehirlerde farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. Bugün evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı. Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır.

BUGÜN YATMAYA BAŞLADI

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir.

evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Bu yüzden evde bakım maaşı alacak kişilerin Ziraat Bankası üzerinden mesaj (SMS) ya da e- Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine giriş yaptığında arama kısmına 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranına ulaşılarak çıkan ekrandan evde bakım parası bilgileri öğrenilebilir. Aşağıda yer alan link üzerinden giriş yapılarak evde bakım aylığı yatan iller listesinde bulunanlar kendi maaşını öğrenebilir.

15 NİSAN EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ!

Samsun
Aksaray
Sakarya
Ordu
Balıkesir
Amasya
Kırklareli
Edirne
Bolu
Isparta
Gaziantep
Bilecik
Zonguldak
Tekirdağ
Osmaniye
Erzincan
Şanlıurfa
Hatay
Konya
Diyarbakır
Manisa
Uşak
Adıyaman
Antalya
Afyonkarahisar
İzmir

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

EVDE BAKIM PARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylığı alarak muhtaç ya da yaşlı bir kişiye bakan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden SMS ile öğrenebilecek. Evde bakım parası nasıl öğrenilir merak edenler için Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar için şöyle; Telefonunuzdan SMS bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp mesajı 4747'ye göndermeniz yeterlidir. Gönderilen mesaj bir mesaj ücreti ile ücretlendirilecektir.

evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM HİZMETİ KİMLERE VERİLİYOR

Evde bakım hizmeti almak isteyen durumları uygun olmayan, engelli ya da bakıma muhtaç kişiler evde bakım hizmeti nasıl alınır araştırmalara başladı.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI

Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

evde bakım parası yatan iller listesi

2021 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı ne kadar öğrenmek isteyenler için, 2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 lira olduğunu belirtelim. 2020 yılında Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir.

Engelli hibe desteği başvurularında yarın son günEngelli hibe desteği başvurularında yarın son gün


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdüNepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdü
Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?
Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

İki ay üretim duracak

İki ay üretim duracak

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Halka arz tarihi ve bankası belli oldu

Halka arz tarihi ve bankası belli oldu

2 bin 500 geçici istihdam sağlayacak

2 bin 500 geçici istihdam sağlayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!

Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.