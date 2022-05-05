NİSAN ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU 2022? TÜİK enflasyon verilerini açıkladı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını Ramazan Bayramı sebebiyle gecikmeli olarak açıkladı. TÜİK'in Nisan enflasyon oranı ile ilgili açıklamasına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki Nisan enflasyon oranı ne kadar oldu? Konuya dair detaylar haberimizde...

NİSAN ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU 2022?

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı ile ilgili enflasyon rakamlarını duyurdu.

TÜKİK'ten yapılan açıklamaya göre; enflasyon yüzde 69,97 oranında gerçekleşti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının 2'nci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Temel varsayımlarımız ve kısa vadeli öngörülerimiz çerçevesinde, para politikası duruşunun sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda belirleneceği bir görünüm altında, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla enflasyonun kademeli olarak azalacağını ve hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz. Tahminlerimize ilişkin belirtmek istediğim önemli bir unsur da tahmin aralıklarımıza ilişkindir. Enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerindeki dağılım açılmakta, dolayısıyla enflasyonun tahmin edilebileceği aralık genişlemektedir. Bu durum tahmin patikamıza yansıtılmıştır.

Bu çerçevede, enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 42,8, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükselttik"

