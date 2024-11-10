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Nobel ödüllü Daron Acemoğlu Türk ekonomisinin nasıl düzeleceğini açıkladı! 3 noktaya vurgu yaptı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.11.2024 15:26
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Bu yıl Nobel ödülü alan ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, konuk olduğu YouTube programında Türkiye ekonomisinin nasıl düzeleceğine ilişkin 3 madde söyledi. Acemoğlu, yargı ve eğitim reformunun altını çizerek, teknoloji yatırımlarına dikkat çekti. Ayrıca Acemoğlu, Türkiye'nin en büyük probleminin 'fakirlik' olduğunu ifade etti.

Nobel ödüllü Daron Acemoğlu Türk ekonomisinin nasıl düzeleceğini açıkladı! 3 noktaya vurgu yaptı

Bu sene Nobel Ekonomi ödülü alan Ermeni asıllı Prof. Dr. Doran Acemoğlu, Türk ekonomisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ülke ekonomisinin düzelmesi için nelerin gerektiğini ve hangi problemlerin yaşandığın aktaran Acemoğlu, 3 madde sıraladı.

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DARON ACEMOĞLU: "TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE 15 SENE KALDI"

Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katılan Acemoğlu, ekonominin toparlanması için 3 kritik noktaya değindi. Acemoğlu, Türkiye'nin önünde 10-15 senelik bir pencere kaldığını, bunu kullanamazsa çağın gerisinde kalacağını söyledi.

Eğitim ve yargıya işaret eden Acemoğlu, ""Türkiye'nin önünde 15 senelik bir pencere kaldı. Türkiye 15-20 sene içinde çok daha yaşlanmış olacak, çağın/teknolojinin gerisinde kalmış olacak ve büyük potansiyelini kullanması çok daha zor hale gelecek. O nedenle hızlı bir şekilde teknoloji ve beşeri sermayeye doğru yatırım yapılması lazım. Şirketlerin, işçilerin daha verimli hale getirilmesi lazım. Yatırımların daha doru yapılması lazım" dedi.

"EĞİTİM PROGRAMI ELDEN GEÇİRİLMELİ

Güvenilir ve saygı duyulur bir yargı düzeninin kurulması gerektiğini aktaran Acemoğlu, eğitim sisteminin de düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak şu sözleri sıraladı:

"Buna paralel olarak eğitim sistemini elden geçirmek gerek. Rekabete açık, özgür düşünmeye programlanmış, yapay zekayı doğru kullanmayı bilen, yeniliklere açık ve yeniden söyleyeyim özgür düşünceli bir eğitim sistemi oluşturmadan Türk ekonomisinin kalıcı biçimde düzelmesi mümkün değildir. Hep kurumlara vurgu yapıyorum. Bu kurumların başında yargı kurumları ve eğitim kurumları gelir. Bu iki kurumu sağlıklı olmayan ülkeler ekonomilerini kalıcı biçimde düzeltemezler.”

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"İŞÇİ ÜCRETLERİ DÜŞÜK"

En önemli problemlerden biri olarak da fakirliği işaret eden Acemoğlu, ülkenin yarısının asgari ücretle çalıştığının altını çizerek, "Türkiye'de ekonomik problemlerin en önemli kaynaklarından bir tanesi de fakirlik. İşçi ücretleri artmıyor, tek artırma yolumuz asgari ücreti artırmak. Çünkü verimlilik düşüyor.

Ülkede işçi ücretleri bu kadar düşük ama aynı zamanda da yarısı asgari ücretle çalışıyor. Bu denklemde bir bozukluk var. Bunu düzetmek için işçilerin verimliliğini artırmak gerekiyor ki işçilere olan talep artsın, iş adamları üretkenlikleri, karları arttıkları için işçilere daha fazla maaş vermek zorunda kalsın. Bunu çözünce fakirliği ve işsizliği çözüyoruz böylece enflasyona yol açan dinamakler de zayıflıyor" sözlerini sarf etti.

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VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN EN ÖNEMLİ SİLAH: TEKNOLOJİ

Her şeyin kaynağı olarak teknolojiyi gösteren Acemoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Teknolojiyi doğru kullanmamız lazım, bir tek otomosyonla olmaz. Aynı zamanda teknolojiyle işçilere yeni işler yaratmak, işçilerin yetenek ve bilgilerini artırmak gerekiyor. İşçi ücretlerinin artması için de eğitim ve teknolojiye yatırım yaparak verimliliği artırmamız lazım."

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Nobel Ödülü eğitim
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