Noter olmak isteyenler dikkat! İlan yayımlandı: Başvuru başladı

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, yaş tahdidi nedeniyle boşalacak 6 noterlik için atama ilanı yayımlandı.

CNBC-e'nin aktardığına göre; ilanlar kapsamında Adana Beşinci, Bursa Yirmi İkinci, Gebze Üçüncü, Balıkesir Dördüncü ve Kayseri Beşinci Noterlikleri ile İnegöl Dördüncü Noterliği için başvuru alınacak.

EN YÜKSEK GAYRİSAFİ GELİR

2025 yılı verilerine göre Gebze Üçüncü Noterliği'nin gayrisafi geliri 35 milyon 200 bin 780 TL oldu. Öte yandan Balıkesir Dördüncü Noterliği 24,3 milyon TL, Bursa Yirmi İkinci Noterliği 15,3 milyon TL, Adana Beşinci Noterliği ise yaklaşık 15 milyon TL gelir kaydetti. Kayseri Beşinci Noterliği'nin gayrisafi geliri 10,6 milyon TL, İnegöl Dördüncü Noterliği'nin geliri ise 7,5 milyon TL olarak açıklandı. Ancak söz konusu tutarların noterliklerin 2025 yılı gayrisafi gelirlerini gösterdiği, net kazanç veya noterlerin kişisel geliri anlamına gelmediği belirtildi.

NOTERLİKLER NE ZAMAN BOŞALACAK?

Birinci sınıf noterliklerin boşalma tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

Adana Beşinci Noterliği: 24 Kasım 2026

Bursa Yirmi İkinci Noterliği: 25 Kasım 2026

Gebze Üçüncü Noterliği: 29 Kasım 2026

Balıkesir Dördüncü Noterliği: 1 Aralık 2026

Kayseri Beşinci Noterliği: 8 Aralık 2026

İnegöl Dördüncü Noterliği ise 1 Aralık 2026'da boşalacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuruların, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığının UYAP Vatandaş Portalı üzerinden yapılacağı vurgulanırken işlemler için güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza kullanılabileceği belirtildi. Fiziki başvurular kabul edilmeyeceği, atanma isteğinden vazgeçme taleplerinin de aynı süre içinde elektronik ortamda iletilmesinin gerektiği kaydedildi.

NOTERLİKLERİN GAYRİSAFİ GELİRİ NE ANLAMA GELİYOR?

Gayrisafi gelirin, bir noterliğin belirli dönemde elde ettiği toplam geliri ifade ettiği, işletme giderleri ve diğer maliyetler düşülmediği için bu rakamın, noterliğin net kazancını göstermediği belirtildi. Dolayısıyla noterliklerin gelirleri karşılaştırılırken gayrisafi gelir ile net kazanç arasındaki farkın dikkate alınmasının gerektiğine işaret edildi.