Nükleer santral saldırısı altını vurdu! Gram altın 900 liraya koşuyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtı dokuzuncu günde devam ederken, bölgede peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Altın fiyatlarında haftanın son işlem günü hareketlilik devam ediyor. Gram altın Ukrayna savaşının şiddetlenmesiyle tekrar yükselişe geçerken haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Altın fiyatları 2021 Mayıs ayından beri gördüğü en iyi haftalık artışı yaşadı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar kurunda yaşanan yükselişle geçen hafta 920 TL’ye kadar tırmanmıştı. Altının gram fiyatı haftanın son gününde 894 lira seviyesine kadar çıktı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.428 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.459 lirada bulunuyor. Cumhuriyet altını ise 5 bin 917 liradan geri alınırken, 6 bin liradan da satışa sunuluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin emtia fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Ukrayna’da, Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali’nde çatışmalar sonucunda yangın çıktığının açıklanması sonrası altına olan talebin arttığı görülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları talebi törpüledi.

Powell, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde Rusya-Ukrayna savaşının nihai etkisinin belirsiz olduğunu ancak harcamalar ve yatırımları etkileyebileceğini belirterek Fed'in bu ay faiz oranlarını artırma yolunda olduğunu ifade etti.

Şimdiye kadar emtia ve enerji fiyatlarının önemli ölçüde arttığını kaydeden Powell, bu durumun enflasyonu yukarı yönlü baskılayacağına işaret ederek risk iştahının da azalabileceğini ve bunun yatırımlar ile harcamaların düşmesine neden olabileceğine değindi.

