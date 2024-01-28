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O lokantalar artık yok! 2 yılda binlercesi kapandı: Pandemiden sonra sektörün yarası kanamaya devam ediyor

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
28.01.2024 16:19 | Son Güncelleme:
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2022-2023 yıllarını en zor geçiren işletmeler lokantalar ve seyyar yemek hizmetleri oldu. 2 yılda 4 bine yakın lokanta kapanmak durumunda kaldı. Böylece kapanan şirketler arasında lokantaların oranı da yükseldi.

O lokantalar artık yok! 2 yılda binlercesi kapandı: Pandemiden sonra sektörün yarası kanamaya devam ediyor

Ekonomideki gidişat vatandaşın cebini yakmaya devam ederken bir yandan da işletmeler birer birer kapanıyor. Bu durumdan en çok da lokantalar nasibini aldı. Lokantalar pandemi döneminde de uzun süre kapalı kalmaları nedeniyle zarar etmişti.

KAPANAN ŞİRKETLERİN YÜZDE 8'İ LOKANTA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verileri, 2023'te toplam 25 bin 882 şirketin kapandığını ortaya koydu. Sözcü'nün aktardığına göre bu şirketlerden 2 bin 136'sını lokantalar oluşturdu. Lokantaların kapanan şirket sayısı içerisindeki payı da yüzde 8,25'e yükseldi.

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2 YILDA BİNLERCE LOKANTA KAPANDI

2023 yılında en çok kapanış olan faaliyetler arasında lokantalar limited şirketler grubunda 2. sırada, anonim şirketler ve gerçek kişi ticari işletmeler grubunda 4. sırada yer aldı.

2022'de kapanan lokanta sayısı 1737 iken kapanan şirket içerisindeki pay da yüzde 7,14 seviyesindeydi.

Böylelikle 2 yılda kapanan lokanta sayısı 3 bin 873'e ulaştı.

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