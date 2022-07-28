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OBASE halka arz ne zaman? OBASE halka arz fiyatı ve hisse kodu nedir?

28.07.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OBASE halka arzın ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Yazılım ve Teknoloji Geliştirme Şirketi OBASE'nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Gelişme sonrası halka arz fiyatı ve hisse kodu da merak konusu oldu. Peki OBASE halka arz ne zaman? İşte OBASE halka arz fiyatı ve hisse kodu!

OBASE halka arz ne zaman? OBASE halka arz fiyatı ve hisse kodu nedir?

Türkiye'nin önemli yazılım şirketlerinden OBASE halka arz oluyor. Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname, 21 Temmuz 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, 22 Temmuz 2022’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. OBASE’in paylarının halka arzına; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

OBASE HALKA ARZ NE ZAMAN?

Borsa’da Satış yolu ile gerçekleştirilecek halka arzda, tüm yatırımcılar için “Eşit Dağıtım” yöntemi uygulanacak. Şirket paylarının halka arzı, “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile gerçekleştirileceği için tahsisat grubu bulunmuyor.

Yerli teknoloji şirketi yüzde 30,77'lik hala açıklık oranı ile 28-29 Temmuz tarihlerinde iki gün süreyle talep toplanacak.

OBASE HALKA ARZ FİYATI VE HİSSE KODU NEDİR?

Halka arz fiyatı 10,50 TL, borsa kodu ise “OBASE” olarak belirlenen Şirketin halka arzına; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık ediyor. Sürece ilişkin detaylar, düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.


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