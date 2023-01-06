Ocak ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak 2023 aile destek ödemeleri ne kadar? Düzenli ödeme yapılıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri devam ediyor. Eğitim, barınma, sağlık gibi alanlarda ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar, ödemelerin gerçekleştirileceği tarihi beklemeye koyuldu. Peki ocak ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak 2023 aile destek ödemeleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

OCAK AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

Aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin güncel bilgiler geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet uygulamasıyla veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.



