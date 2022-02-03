Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı! 2022 Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Şubat kira artış oranı ne kadar?

2022 yılı Ocak ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber Şubat ayına ait olan ait kira artış oranı da belirlendi. Enflasyon oranı her ay açıklanmaya devam ediyor. Enflasyon Aralık'ta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 olmuştu. İşte TÜİK'in yayınladığı Ocak ayı enflasyon verileri...

OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için % 22,58 olarak gerçekleşti. TÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış meydana geldi.

Ayrıca Ocak ayında yurtiçi ÜFE yüzde 10,45 artarken yıllık bazda artış yüzde 93,53'e çıktı.

2022 Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar % 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, % 18,91 ile konut ve % 12,82 ile ev eşyası oldu. Ocak'ta aylık düşüş gösteren ana grup ise % 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar da %1,19 ile eğitim, % 2,16 ile haberleşme, %8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

İlgiyle takip edilen enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla şubat ayı kira artış oranı belli oldu. Şubat ayı kira artış oranı %22,58 oldu.

Şubat ayı için kira artış oranı hesaplama ise şöyle yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2021 Kira Artış Oranı: % 22,58

Kasım Ayı Kira Zammı Tutarı: 451,60 TL

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.451,60 TL

Yani kirası 2 bin lira olan bir kiracının kasım ayında ödeyeceği kira zammı 451,60 TL lira olarak hesaplanıyor ve zamlı kira tutarı ise 2.451,60 TL olarak gerçekleşiyor.

