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Ocakta 637 Eylülde 2 bin 342 lira! Tam 3,7 kat arttı: Maaşlardaki vergi kesintisi sorununa flaş çağrı

22.09.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayında 637 lira vergi ödeyen bir çalışan işçiler, Eylülde 2 bin 342 lira vergi öder hale geldi. Vergi kesintileri yıl başına oranla 3,7 kat artarken TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’dan flaş bir çağrı geldi. Atalay, işçilerin gelir vergisinde düzenleme istedi.

Ocakta 637 Eylülde 2 bin 342 lira! Tam 3,7 kat arttı: Maaşlardaki vergi kesintisi sorununa flaş çağrı

İşçiler Ağustos ayından itibaren yüzde 27’lik üçüncü vergi dilimine girdi. Ocak ayında 637 lira vergi ödeyen bir işçi, Eylül’de 2 bin 342 lira vergi öder hale geldi. DİSK-AR tarafından hazırlanan rapora göre, Ocak ayında yüzde 21 olan ücretlilerdeki vergi ve kesinti oranı Ağustos ayından itibaren yüzde 31’e yükseldi. Ocak’ta 2 bin 175 TL olan vergi ve sigorta prim kesintisi toplamı Mayıs’ta 2 bin 600 TL’ye, Temmuz’da 4 bin 40 TL’ye ve Eylül’den itibaren ise 4 bin 657 TL’ye yükseldi. Böylece Eylül 2022’deki gelir vergisi kesintisi artışı ocak ayına göre 3,7 kat oldu.

ATALAY, İŞÇİLERİN GELİR VERGİSİNDE DÜZENLEME İSTEDİ

Konuya ilişkin ise TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’dan flaş bir çağrı geldi. Çalışanların gelir vergisiyle ilgili sorunlarının olduğunu ve bu sorunları, çözülene kadar gündeme getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:
"Mesela 10 bin lira ücret alan bir işçide, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekim aylarında ücretinde 1900 liraya yakın kesinti yapılıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İşçiye ocak ayında verilen ücret Aralık ayında da verilmeli. Vergi konusu dayanılacak gibi değil buna bir çözüm bulmak lazım."

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TAŞERON İŞÇİLERİN DURUMU

Kamuda taşeron işçilik kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin de beklentiler doğrultusunda çözüme kavuşturularak, ülkenin gündeminden çıkartılmasını talebinde bulundu.

Sendikal örgütlenmeyle ilgili yeni yasal bir düzenlemenin gerekli olduğunu vurgulayan Atalay, "Çalışma Bakanı, zaman zaman bizim söylediğimiz şeyleri ifade ediyor. Çalışma Bakanı, tek başına burada yeterli gelmez, gücü yetmez. Siyasi iktidarın da gücü yetmez. Bütün partiler, bu meseleye el atmazlarsa biz bu meseleyi çözemeyiz." dedi.

Toplantıya, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların kadın temsilcileri de katıldı.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret vergi
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