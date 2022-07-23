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"Ödemeler başlıyor, haydi e-Devlet'e" Bakan Yanık, sosyal medyadan duyurdu! Çalışanlar ve emekliler de başvurabilecek

23.07.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Aile Destek Programı ile ilgili detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emeklilerin de başvuru yapabileceğini belirten Bakan Yanık, ödemelerin cuma günü başlayacağını söyledi ve "Haydi e-Devlet'e" ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

"Ödemeler başlıyor, haydi e-Devlet'e" Bakan Yanık, sosyal medyadan duyurdu! Çalışanlar ve emekliler de başvurabilecek

Aile Destek Programı ile ilgili detaylar belli oldu. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Çalışanların ve emeklilerin de başvurabileceği programla ilgili detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık aktardı. Bakan Yanık, açıklamasının sonunda "Haydi e-Devlet'e" çağrısı da yaptı. İşte aile destek programıyla alakalı tüm merak edilenler...

"AİLE DESTEK PROGRAMINA ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLER DE BAŞVURU YAPABİLECEK"

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor. Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek. Çalışanlarımız: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir. Emeklilerimiz: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri BAĞKUR emeklileri Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir. Ayrıca Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet'e" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet Recep Tayyip Erdoğan aile ve sosyal hizmetler çalışan emekli ödeme
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