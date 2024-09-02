FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ödenekler yatırıldı: Yüzde 192 oranında zam yapıldı

Ödenekler yatırıldı: Yüzde 192 oranında zam yapıldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
02.09.2024 17:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar önümüzdeki pazartesi günü açılıyor. Okulların açılmasına 1 haftadan az bir zaman kala Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere verilen 'Öğretim yılı hazırlık ödeneğine' yüzde 192 oranında zam yaptı.

Ödenekler yatırıldı: Yüzde 192 oranında zam yapıldı

Okullar 9 Eylül pazartesi günü açılıyor. Okulların açılmasına bir haftadan az bir süre kala eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında bulunan öğretmenlere her yıl okul başlamadan yatırılan hazırlık ödeneğinin ücreti merak konusu oldu.

BUGÜN HESAPLARA AKTARILMAYA BAŞLANDI

Bakanlık ise, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bakanlığa bağlı okullarda görevli öğretmenlere ödenecek hazırlık ödeneğinin miktarını duyurdu.

Geçen yılki ödeneğin yüzde 191,79 oranında artırılmasıyla, 1.400 TL'den 4.085 TL'ye çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, bu yılki hazırlık ödeneği 2 Eylül 2024'ten itibaren öğretmenlerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim öğretim
En Çok Okunan Haberler
Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

EYT, kademeli emeklilik derken ‘67 yaş’ sözleri olay oldu

EYT, kademeli emeklilik derken ‘67 yaş’ sözleri olay oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ‘sıfır zam’ vakası daha!

SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ‘sıfır zam’ vakası daha!

2200 dolar maaşları var eleman bulunamıyor! Günde 500 telefon geliyor

2200 dolar maaşları var eleman bulunamıyor! Günde 500 telefon geliyor

'Fiyatlar pahalı! 3 bin TL olmuş' Onlara talep arttı ama çırak yok

'Fiyatlar pahalı! 3 bin TL olmuş' Onlara talep arttı ama çırak yok

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.