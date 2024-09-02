Ödenekler yatırıldı: Yüzde 192 oranında zam yapıldı

Okullar 9 Eylül pazartesi günü açılıyor. Okulların açılmasına bir haftadan az bir süre kala eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında bulunan öğretmenlere her yıl okul başlamadan yatırılan hazırlık ödeneğinin ücreti merak konusu oldu.

BUGÜN HESAPLARA AKTARILMAYA BAŞLANDI

Bakanlık ise, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bakanlığa bağlı okullarda görevli öğretmenlere ödenecek hazırlık ödeneğinin miktarını duyurdu.

Geçen yılki ödeneğin yüzde 191,79 oranında artırılmasıyla, 1.400 TL'den 4.085 TL'ye çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, bu yılki hazırlık ödeneği 2 Eylül 2024'ten itibaren öğretmenlerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.