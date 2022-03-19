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Ödenmemiş trafik ve köprü cezası olanlar dikkat! Artık bunu yapamayacaksınız

19.03.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı ödenmemiş trafik cezası ve köprü-otoyol geçiş ücreti olduğu tespit edilen araçlar için yeni bir karar aldı. Bu kapsamda TOBB’a gönderilen genelgede borcu bulunan araçların kara sınır kapılarındaki gümrük sahalarından çıkış yapamayacak…

Ödenmemiş trafik ve köprü cezası olanlar dikkat! Artık bunu yapamayacaksınız

Ödenmemiş trafik cezası ve köprü-otoyol geçiş ücreti olduğu tespit edilen araçlar, kara sınır kapılarındaki gümrük sahalarından çıkış yapamayacak. Sınır kapılarında yolcu ve TIR geçişleri için kredi kartıyla ceza ve ücret ödemeleri yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilen genelgede, "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi" çerçevesinde Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, trafik cezaları ve köprü-otoyol geçiş ücretlerinin sınır kapılarında bulunan yolcu ve TIR çıkış peronlarında POS cihazları aracılığıyla kredi kartından tahsil edilmesine ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, karayollarında salgın nedeniyle alınan bir dizi tedbir, yürürlükten kaldırılacak. Taşıma sırasında yolcuya verilen ikramların ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması kuralı, 1 Temmuz 2022 itibarıyla uygulanmayacak. (Sabah)

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