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OECD büyüme verilerini açıkladı: Türkiye ekonomisi büyüyor... İsrail ekonomisi boykota dayanamadı, küçülmeye gitti

02.09.2024 12:45
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G20'de ikinci çeyrek büyüme verileri açıklandı. Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla G20 ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) üye ülkelerinin büyüme oranları ise belli oldu. Verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5'lik büyüme kaydetti.

Korona sonrası dünya ekonomileri büyük sarsıntılar yaşarken Asya ülkelerindeki büyüme hızı sürüyor. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) üyesi ülkelerinin ikinci çeyrek büyüme oranları ise belli oldu. Verilere göre, Asya ülkeleri ilk sıradaki yerini korudu.

İŞTE EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKELER

Verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında Hindistan yüzde 6,7'lik büyüme ile en hızlı büyüyen ülke oldu.
Hindistan'ı ise yüzde 5,05'lik büyüme ile Endonezya takip etti. Çin ekonomisi ise söz konusu dönemde yüzde 4,7 büyüyerek G20 ülkeleri arasında 3'üncü sırada yer aldı.

hindistan bayrağo

Ukrayna ile savaşı devam eden Rusya'da ise yüzde 4'lük büyüme dikkati çekti.

ABD, yılın ikinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 büyümeyle 5'inci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 2,9'ar oranla Singapur ve İspanya takip etti.

Yılın ikinci çeyreğinde ise Türkiye ekonomisi yüzde 2,5'lik bir büyüme kaydetti. Jeopolitik olarak çevresindeki savaş ve çatışmalara rağmen Türkiye, 16 çeyrektir büyüme trendini sürdürdü ve listede 8. sırada yer aldı.

Ayrıca, listede Güney Kore yüzde 2,3 ile 9'uncu, Meksika yüzde 2,1 ile 10'uncu oldu.

G20'DE DARALAN TEK EKONOMİ: SUUDİ ARABİSTAN!

Bu yılın nisan-haziran döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 0,8, Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,6 büyümeyle rota arayışını sürdürdü. AB'nin lokomotif ülkelerinden Almanya ekonomisinin büyüme oranı yüzde sıfırda kaldı.

suudi arabistan

G20 ülkeleri arasında küçülen tek ülke ise yüzde 0,4 daralma ile Suudi Arabistan oldu.

OECD ÜYESİ ÜLKELERDE EN ÇOK BÜYÜYEN: NORVEÇ

Verisi açıklanan OECD üye ülkeleri arasında ekonomisi en çok büyüyen ülke yüzde 4,2 ile Norveç oldu. Bu ülkeyi yüzde 3,2 ile Polonya, yüzde 3,1 ile ABD, yüzde 2,9 ile İspanya takip etti.

Enflasyonla mücadele ve dengeli büyüme politikasına devam eden Türkiye yüzde 2,5'lik büyüme oranıyla Danimarka ile 5'inci sırada yer aldı.

norveç

EKONOMİSİ EN ÇOK DARALAN: İRLANDA

OECD ülkeleri arasında ekonomisi en çok daralan ülke yüzde 1,4 ile İrlanda oldu.

7 Ekim'den beri Gazze'ye olan saldırıları nedeniyle boykot edilen İsrail'in ekonomisi ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,24'lük bir küçülme kaydederken; ikinci çeyrekte yüzde 1,35'lik bir daralma yaşadı.

Ayrıca, bu dönemde Finlandiya ekonomisi yüzde 1,2, Estonya ekonomisi yüzde 1 ve İzlanda ekonomisi yüzde 0,3 küçülme kaydetti.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail OECD G20
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