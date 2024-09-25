Önce Mehmet Şimşek şimdi de Ekrem İmamoğlu... Borsada yeni manipülasyon, satışlar giderek arttı

Borsada bu sefer İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu manipülasyonu yapıldı. Daha önce Bakan Şimşek istifa etti iddialarıyla yapılan manipülasyon şimdi de "İmamoğlu'na siyasi yasak davasında kararın bugün açıklanabileceği" yönündeki paylaşımlarla yapıldı.

POZİTİF HAVA BİR ANDA DEĞİŞTİ

Güne yüzde 0,04 yükselişle 10.033,67 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 10.044,65 puana çıktı.

Piyasada öğleden sonra bir anda satış baskısı yaşanmaya başlandı. İlk başta satışların neden kaynaklandığı bilinmese de gerçek sonradan ortaya çıktı.

Sosyal medyada "İmamoğlu'na siyasi yasak davasında kararın bugün açıklanabileceği" şeklinde yapılan paylaşımların ardından satış baskısı giderek arttı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu'nun avukatı sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bugün TBB ve İBB Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu’nun taraf olduğu bir duruşma yapılmamıştır. Yeni bilirkişi raporu için 2 Ekim’e ertelendiği söylenen duruşma, 31 Mayısta yapılan duruşmadır" dedi.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Sosyal medyada birçok kişi manipülatif haber nedeniyle yaşananlara tepki gösterdi.

ENGİNYURT'UN 'BAKAN ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ' PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce de Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialar sonrası da "borsada manipülasyon" çok konuşulmuştu. En son DP'li Cemal Enginyurt'un "Bugün Borsa İstanbul, sebebsiz düşmedi. Belli ki, 5'li çete kavgası var. Mehmet Şimşek İstifa etti. Pazartesi Ülke yangın yeri" paylaşımı gündem olmuştu.

Enginyurt'un paylaşımı sonrası Bakan Şimşek istifa iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

3 YIL CEZA ALMIŞ

Cemal Enginyurt'un 2007'de borsa manipülasyonunda 3 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıkmıştı.