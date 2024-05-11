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Önce memur ve emekli, sonra asgari ücrete ara zam! SGK Başuzmanı İsa Karakaş ‘asgari ücret’ için tarihi ‘duyum aldık’ diyerek açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.05.2024 07:35
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Asgari ücrete ara zam bekleyen milyonlarca çalışan için Ankara’dan kulis bilgisini SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı. Uzman isim Temmuz ayında emekli zammı ve memur zammı rakamlarının belli olmasının ardından Eylül ayında asgari ücrete ara zam gelebileceğini dile getirdi. Uzman isim, “Eylül ayı gibi asgari ücrete bir ara zam gelebilir. Bu yönde duyumlar aldık. Çünkü emekli ve memura yapılacak zam sonrası oranlar değişecek. Bu da genel zamlara yansıyacak” ifadelerini kullandı.

Önce memur ve emekli, sonra asgari ücrete ara zam! SGK Başuzmanı İsa Karakaş ‘asgari ücret’ için tarihi ‘duyum aldık’ diyerek açıkladı

Asgari ücret 2024 yılı için net 17.002 TL olarak duyurulmuştu. Aylık enflasyonda yüzde 6 seviyelerinden yüzde 3’lere gerileme olsa da Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 70’in üzerinde gelecek olması ile alım gücü geriledi. Bu yıl ‘tek zam’ olarak duyurulsa da, asgari ücrette artış beklentileri enflasyondaki yükseliş nedeniyle devam ediyor. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne zaman? SGK Başuzmanı İsa Karakaş Ankara’dan kulis bilgisini anlattı. ‘Duyumlarımız var’ diyerek tarihi verdi.

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MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bilindiği üzere Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısını gerçekleştirmiş ve yıl sonu enflasyon tahminini 2 puanlık revize ile yüzde 36’dan yüzde 38’e yükseltimişti. Böylece 6 aylık enflasyonda beklenti de yüzde 25 seviyesinden yüzde 26’nın üzerine çıktı. Yılın ikinci yarısı itibarıyla ise dezenflasyon sürecine girilmesi bekleniyor.

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“YASAL DÜZENLEMENİN ÖZÜNE AYKIRI”

Milyonlarca kişinin asgari ücrete zam yapılmaması durumunda 2025 Şubat ayına kadar 17.002 TL ile geçinmek zorunda olacağını anımsatan İsa Karakaş, “Açlık sınırı 20 bin TL'ye yaklaşmışken asgari ücretin 17 bin TL'nin altında kalması yasal düzenlemenin ruhuna ve özüne aykırıdır. Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak bu enflasyonun yükünü sadece çalışanlara yüklenmemesi gerekiyor" dedi.

ASGARİ (2)

ASGARİ ÜCRETE ZAMDA ‘EYLÜL AYI’ KULİSİ

İsa Karakaş, hükümetin ve ana muhalefet partisinin asgari ücrete ara zam yapılmasına olumlu baktıkları ancak ekonomi yönetiminin tavrının olumsuz olduğunu belirtti. Uzman isim doğal gaz ve elektrik gibi kamu zamlarının ertelendiğini dile getirerek şunları kaydetti:

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“Bu zamlar Haziran ayında enflasyon açıklandıktan yansıtılabilir. Zamlar kamu oyuna yansıtıldığı takdirde Eylül ayı gibi asgari ücrete bir ara zam gelebilir. Bu yönde duyumlar aldık. Çünkü emekli ve memura yapılacak zam sonrası oranlar değişecek. Bu da genel zamlara yansıyacak. Kulis bilgisi olarak bu tarz duyumlar aldık.”

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ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELİR?

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de olası bir zam durumunda rakamın ne olacağı yönünde. O konuda da 3 ya da 4 bin liralık bir artışın konuşulduğu ifade ediliyor.

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ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2024 net asgari ücret 49 artışla 17.002 lira olmuştu. Böylece 2024 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 7.741 lira artarak 23.502 lira oldu. Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.


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asgari ücret
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