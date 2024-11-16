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Önce SP şimdi CI! Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin notunu yükseltti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
16.11.2024 17:25
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirlemişti. SP'nin ardından Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings (CI), Türkiye'nin kredi notunu yükseltti.

Önce SP şimdi CI! Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirlemişti. SP'nin ardından Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings (CI), Türkiye'nin kredi notunu yükseltti.

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TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU YÜKSELTİLDİ

CI'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları "B"den "BB-"ye çıkarıldı. Kuruluş, kısa dönem notlarında ise bir değişikliğe gitmedi ve "B" olarak bıraktı.

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Açıklamada, not artırımının daha tutarlı ve ihtiyatlı para ve maliye politikalarının uygulanmasını ve bunun sonucunda makroekonomik dengesizliklerin azalmasını ve uluslararası likiditede iyileşmeyi yansıttığı belirtildi.

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Daha sıkı genel politika duruşunun, enflasyonun düşmesine ve Türk Lirası'na olan güvenin artmasına katkıda bulunduğunu, dolarizasyonda daha fazla düşüşe ve döviz korumalı mevduat planının hızla geri çekilmesine yol açtığını belirten CI, brüt ve net döviz rezervlerinin, azalan cari hesap açığı ve daha yüksek sermaye girişleriyle desteklenerek arttığını ifade etti.

RİSK UYARISINDA BULUNULDU

CI, Net ihracat ve yatırımlarda öngörülen iyileşme sayesinde GSYH'nin 2024-26'da ortalama %3,0 olmasını bekliyor; ancak büyüme görünümüne yönelik risklerin devam ettiği konusunda uyarıyor.

CI, Türkiye'nin notu ile ilgili "yükseliş ve düşüş" senaryoları da yazdı. Buna göre, mali ve parasal politikalar arasındaki koordinasyon daha da iyileşirse ve enflasyonda öngörülenden daha hızlı bir düşüş ve makroekonomik ve döviz kuru istikrarının kalıcı bir şekilde yeniden sağlanmasıyla sonuçlanırsa, görünümün önümüzdeki 12 ayda "pozitif" olarak revize edilebileceği, rezerv tamponu önemli ölçüde artarsa, döviz yükümlülüklerini kalıcı bir şekilde azaltırken kısa vadeli dış borcun yeterli şekilde karşılanmasını sağlarsa da notların yükseltilebileceği ifade edildi.

Düşüş senaryosunda ise "Yatırımcı güveni önemli ölçüde kötüleşirse veya hükümet alışılmadık ekonomik ve parasal politikalara dönerse ve ülkenin kısa vadeli dış likidite pozisyonu tehlikeye girerse, görünüm önümüzdeki 12 ay içinde "negatif" olarak revize edilebilir. Görünüm ve derecelendirmeler, büyük koşullu yükümlülüklerin gerçekleşmesi veya döviz kurunda keskin bir bozulma nedeniyle hükümet borcunun önemli ölçüde artması durumunda da revize edilebilir." denildi. Kredi notu artırımının ardından görünüm 'pozitif'ten 'durağan'a revize edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye kredi
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