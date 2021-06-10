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Onun için kilometrelerce yol geliyorlar! Yılda sadece 15 gün...

10.06.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaçalı bitkisinin yoğun olarak yetiştiği Trakya karaçalı balı üreten gezgin arıcıların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.

Onun için kilometrelerce yol geliyorlar! Yılda sadece 15 gün...

Nektar, polen, propolis üretim miktarı bakımından önemli bitkiler arasında yer alan karaçalının yetişme alanları arasında Edirne, Kırklareli ve Çanakkale başı çekiyor. Karaçalı için yüzlerce kilometre yol katedip günlerce kovan başında konaklayan arıcıların Trakya'daki mesaisi devam ediyor.

Sarı çiçeklerini açtığı haziran ayında karaçalı bitkisi etrafında bal üretimi için Balıkesir, Muğla, Aydın gibi illerden gelen gezgin arıcılar için mesai sabahın erken saatinde başlıyor. Arıcılar gün ışırken kovanların yakınındaki çadırlarda yoğun bir güne uyanıyor.

Kovanları sık sık kontrol ederek arılarının durumuna bakan arıcıların bölgedeki zorlu mesaileri ay sonuna dek sürecek. Bölgede yaklaşık 150 arıcı, 25 bin kovan arısıyla üretim faaliyetine devam ediyor.

Bereketli bir sezon geçirmeyi umut eden arıcılar sağım sonrası karaçalı balı üretimlerini tamamlamış olacak.

YILLAR GEÇTİKÇE İLGİ ARTIYOR

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Hüseyinpınar köyündeki üreticilerden İbrahim Çakır, bölgeyi söz konusu bitkinin yoğunluğu dolayısıyla tercih ettiğini söyledi.

Karaçalı yoğunluğundan bölgeye yurdun birçok yöresinden gezgin arıcıların geldiğini anlatan Çakır, "Bu balı almak için Trakya'ya binlerce kovan getiriliyor ve bu bal ülkemizin birçok yerinde tüketicilerle buluşuyor. Bu balın en güzel kısmı organik bala en yakın bal olmasıdır. Karaçalı bazı bölgelerde çaltı olarak da geçmekte. Karaçalı doğada yetişen, hiçbir şekilde ilaca ve zirai müdahaleye maruz kalmayan bir bitkidir. O nedenle karaçalı balı son dönemde popülaritesini hızla artırmaktadır." diye konuştu.

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Çakır, ürünün yurt dışında yaşayan Türkler tarafından da tercih edildiğini, bu balı tatil dönüşü yanlarında götürdüklerini ifade etti.

EVDEN UZAKTA BAL MESAİSİ

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden Edirne'ye karaçalı balı üretimi için gelen gezgin arıcı Nahide Atıcı da 20 Mayıs'tan bu yana kovanların başında olduklarını söyledi.

Arıların petek ve şerbetlerini vererek ürün alacakları günü beklemeye başladıklarını belirten Atıcı, "Sağım zamanı geldiği zaman balı alıp köye dönüyoruz. Zor bir meslek. Biz çaltı deriz. Trakya'da karaçalı balı olarak deniyor. Bu bal için 2,5 ay evden ayrı kalıyoruz." dedi.

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Eşi İrfan Atıcı da karaçalı balının kaliteli bir bal olduğunu ancak bal üretiminin yıldan yıla değişiklik gösterdiğini, her yıl aynı verimi alamadıklarını ifade etti.

BALINI ÜRETMEK ZOR

Kırklareli'ndeki üreticilerden Serkan Kovankaya ise diğer bal çeşitlerine göre karaçalı balını üretmenin zor olduğunu söyledi.

Bu balın üretiminin sadece haziran ayında olduğunu dile getiren Kovankaya, "Karaçalı balının lezzetini bilen bilir. Bu balı elde etmek gerçekten çok zordur çünkü bu karaçalılar 10 veya 15 gün çiçek açıyor." dedi.

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Her arıcının karaçalı balı üretemediğini anlatan Kovankaya, "Karaçalı balını almak zordur. Her arıcı karaçalı balı alamıyor. Karaçalıyı çiçek balıyla karıştırıp yapanlar da var." şeklinde konuştu.

Kovankaya, karaçalı balının aromasından, antioksidan değerinden, daha koyu olmasından ve geç kristalleşmesinden dolayı tercih edildiğini sözlerine ekledi.

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300 TON VERİM BEKLENİYOR

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da tarımsal alandan uzak yerlerde olması dolayısıyla bu bitki çiçeklerinin herhangi bir kimyasala temas etmediğini söyledi. Bu nedenle karaçalıdan çok kaliteli bal elde edildiğinin altını çizen Aksoy, "Trakya'da karaçalı bitkisi yoğunluğu fazla, o yüzden bu bitkiden aromasıyla öne çıkan balı üretmek üzere bölgeye gelen çok gezgin arıcıyı ağırlıyoruz. Trakya karaçalı bitkisinin fazlalığı dolayısıyla karaçalı balı üretiminde önde. Kırklareli özeline bakarsak geçen yıl 230 ton olan karaçalı balı üretimimizin bu yıl 300 ton olmasını bekliyoruz." dedi.

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Aksoy, karaçalı balının bilimsel olarak da ortaya konulmuş değerlerinin olduğunu söyledi. Aksoy, bu ürünün diğer bal çeşitlerine göre üretiminin az olduğunu belirtti.

Karaçalı balının haziran ayında 2 hafta çiçek açan karaçalılardan üretildiğini dile getiren Aksoy, "Çiçek dönemi kısa olduğundan çok yüksek miktarda üretmek mümkün olmuyor. Bal sağım dönemi kısa. Kırklareli ve Trakya özelinde söylersek bu sene çok bereketli bir yıl geçiriyor." diye konuştu

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Kaynak: AA

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