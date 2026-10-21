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Orta Doğu'nun en zengin aileleri ve iş insanları açıklandı! Türkiye'den 11 isim listede

Forbes'un Ekim 2026 tarihli servet verileri esas alınarak hazırlanan Orta Doğu'nun en zengin aileleri listesinde Türkiye'den 11 isim yer aldı. İşte o liste...

Orta Doğu'nun en zengin aileleri ve iş insanları açıklandı! Türkiye'den 11 isim listede
Cansu Çamcı

Forbes'un Ekim 2026 tarihli servet verileri esas alınarak hazırlanan Orta Doğu'nun en zengin aileleri listesinde Türkiye'den 11 isim ve aile yer aldı. Bu isimlerin toplam serveti 53,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Sekiz ülkeden isimlerin yer aldığı sıralamanın toplam serveti de 361,9 milyar dolara ulaştı. Listede Türkiye'nin en üst sırasında 10,7 milyar dolarla Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya yer aldı.

5. BASAMAKTA HAMDİ ULUKAYA VAR!

ABD merkezli Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, 10,7 milyar dolarlık servetiyle genel sıralamada beşinci basamağa yerleşti. Böylece Türk isimler arasında açık ara önde olan Ulukaya, listenin ilk beşine giren tek Türk oldu.

Orta Doğu nun en zengin aileleri ve iş insanları açıklandı! Türkiye den 11 isim listede 1

Ulukaya'nın hemen üstünde Sawiris ailesi (16,4 milyar dolar), altında ise Sulaiman Al Habib (10,1 milyar dolar) bulunuyor. Al Habib'i 9,2 milyar dolarla Al Muhaidib ailesi, 8,7 milyar dolarla Yuri Milner ve Federmann ailesi, 7,4 milyar dolarla da Mikati ailesi izliyor.

KOÇ AİLESİ 11. SIRADA!

Koç ailesi 7,4 milyar dolarla 11., Şahenk ailesi 6,9 milyar dolarla 16. sıraya yerleşti.

Orta Doğu nun en zengin aileleri ve iş insanları açıklandı! Türkiye den 11 isim listede 2

Ulukaya'nın ardından gelen en büyük Türk serveti, 7,4 milyar dolarla genel sıralamada 11. basamağa oturan Koç ailesine ait. Şahenk ailesi ise 6,9 milyar dolarla 16. sırada bulunuyor.

ZİRVEDE İSRAİLLİ OFER AİLESİ VAR

İki aile arasındaki fark yalnızca 500 milyon dolar. Listede ilk 20'ye giren Türk isimler Ulukaya, Koç ve Şahenk ailesiyle sınırlı kaldı.

Zirvede İsrailli Ofer ailesi var, ikinci sırada ise Suudi Arabistan'dan Alwaleed bin Talal bulunuyor.

İsrailli Ofer ailesi 69,1 milyar dolarlık servetiyle listenin tek başına zirvesinde. Ailenin serveti, listedeki toplam 361,9 milyar dolarlık büyüklüğün yaklaşık yüzde 19'unu oluşturuyor.

Suudi Arabistan'dan Alwaleed bin Talal 25,9 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada BAE'li Sajwani ailesi (17,1 milyar dolar), dördüncü sırada ise Mısır'ın Sawiris ailesi (16,4 milyar dolar) bulunuyor. Birinci ile ikinci arasındaki fark ise 43 milyar doları aşıyor.

BAYRAKTAR AİLESİ LİSTENİN 25. SIRASINDA

Bayraktar ailesi 5,2 milyar dolarlık servetiyle listenin 25. sırasında yer aldı.

Orta Doğu nun en zengin aileleri ve iş insanları açıklandı! Türkiye den 11 isim listede 3

Listenin ilk 30'una giren Türk isimlerden biri de 5,2 milyar dolarla 25. sıradaki Bayraktar ailesi oldu. Aileyi hemen ardından 5,1 milyar dolarlık servetle Murat Ülker takip ediyor.

Aradaki fark yalnızca 100 milyon dolar olduğu için iki isim sıralamada arka arkaya yer aldı.

Murat Ülker 5,1 milyar dolarla 26. sırada, onu Kazancı'dan Eczacıbaşı ailesine uzanan isimler izliyor.

Orta Doğu nun en zengin aileleri ve iş insanları açıklandı! Türkiye den 11 isim listede 4

Murat Ülker 26. sırada yer alırken, Türkiye'den listeye giren diğer isimler şöyle sıralandı: Şaban Cemil Kazancı 4,3 milyar dolarla 30., Erman Ilıcak 3,5 milyar dolarla 34., Hamdi Akın ve ailesi 2,7 milyar dolarla 39., Feridun Geçgel 2,6 milyar dolarla 40., Topbaş ailesi 2,5 milyar dolarla 43. ve Eczacıbaşı ailesi 2,3 milyar dolarla 46. basamakta.

Türkiye'den listeye giren 11 ismin toplam serveti 53,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, sıralamadaki toplam servetin yaklaşık yüzde 14,7'sine denk geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Forbes iş insanı
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