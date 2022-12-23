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Orta gelir grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, şartları ne? Bakan Kurum yeni kampanya için tarih verdi!

23.12.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik olarak hayata geçirecekleri kampanya için tarih verdi ve detayları paylaştı. Kurum, orta gelir grubuna hitap edecek ve ilk evini alacaklar için projenin 2023 başında hayata geçirileceğini müjdeledi. Peki, Orta gelir grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Orta gelir grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor, şartları ne? Bakan Kurum yeni kampanya için tarih verdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan orta gelirliye konut kampanyası için heyecanlandıran açıklama geldi. Bakan Kurum tarih verdi ve kampanyanın detaylarını açıkladı. Kurum; "Orta gelir grubu konut kampanyası için son safhaya geldik. Kredi faiz oranları farklı olacak onlar için. Evi olmayana pozitif ayrımcılık yapılacak" dedi. İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Kurum orta gelirli ailelerin yüzünü güldürecek olan yeni konut kampanyasının detaylarını paylaştı. Bakan Kurum; ''Orta gelirliye konut kampanyası için son safhaya geldik. Yıl sonu ve yeni yılın ilk günlerinde açıklayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bankalarımızla çalışıyoruz'' dedi.

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ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYASI ŞARTLARI NEDİR?

Konut kampanyasından faydalanabilmek için bazı şartlar olacak. İşte bu şartlardan bazıları;

1-) Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
2-) 1. derecede yakınların üzerine konut olmaması
3-) Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

ORTA GELİR GRUBU İÇİN KONUT KAMPANYASI DETAYLARI İSE ŞÖYLE;

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak
Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor
Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişiklik gösterecek.
Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek.
15 yıl vade ile ödeme yapılacak.

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Murat Kurum

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