Orta gelir konut kampanyası 81 ilde geçerli olacak ve bu kampanya kapsamında 100 bin konutun satışı gerçekleştirilecek. Kampanyanın detayları araştırılmaya başlandı. Kampanyadan yararlanacak vatandaşın halihazırda konut sahibi olmaması gerekiyor. Peki orta gelir konut kampanyası ne zaman başlayacak? Orta gelir konut kredisi ödemesi faiz oranları ne kadar? İşte detaylar...

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Orta gelir konut kampanyasında konut bedelinin yüzde 10'u peşin verilecek. İsteğe göre daha fazla peşinat verebilmek de mümkün olacak. 0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI ŞARTLARI NE OLACAK?

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, projenin faiz oranları ve ödeme sistemine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün 1.20 ile 1 milyon liralık kredi kullanıldığında vatandaşımız 13 bin 587 lira aylık taksitle konut sahibi olabilir. Bizim bu sistemde 0.69 ile ilk 3 yılda vatandaşımız ilk yıl 4 bin 410 liralık bir taksit ödeyecek. Yani 13 bin 587 liralık bir ödeme yapılması gerekirken 0.69 ile taksitin ilk yılında 4 bin 410 liralık ödeme olacak. Yıllık 52 bin 922 liralık ödeme oluşuyor. Hanehalkı geliri de aylık gelirin 15 bin lira olduğunu varsaydığımızda yüzde 30’luk bir ödeme payı ile konut sahibi oluyor.