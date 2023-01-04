ORTA GELİRLİ maaşı ne kadar? Kimler orta gelirli sayılır? TOKİ Orta Gelirliye Konut Projesine başvurmayı düşünenler bu ayrıntıya DİKKAT!

TOKİ orta gelirliye konut kampanyası ile ilgili son dakika gelişmeleri 4 Ocak 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bugün yeni projenin ayrıntılarını aktardı. Peki, Orta gelirli maaşı ne kadar? Kimler orta gelirli sayılır? İşte ayrıntılar...

ORTA GELİR MAAŞI NE KADAR, KİMLER TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİNDEN FAYDALANABİLİR?

İstanbul'da azami geliri 80 bin TL

2.bölgede 65 bin

3.bölgede 45 bin lira

olanlar kampanyadan yaralanacaklar.

TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİNDE HANGİ BÖLGELERDEKİ KONUTLARA NE KADAR ÖDENECEK?

bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illere en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illere de 2 milyon TL finansman tutarı sağlanacak.

"Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir." diyen Bakan Nebati açıklamasında "Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız." ifadelerini kullandı.

TOKİ Orta Gelirliye Konut Projesine başvuracak vatandaşların halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

Bakan Nebati konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizde ise ikamet şartı aranmayacaktır."

TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir.

TOKİ Orta Gelirliye Konut Projesi kapsamında sağlanacak finansmanın sıfır konutlara yönelik olduğu belirtilirke programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirinin dikkate alınacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre; TOKİ Orta Gelirliye Konut Projesi'nden yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor.

Bakan Nebati "Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizde ise ikamet şartı aranmayacaktır." ifadelerini kullandı.

