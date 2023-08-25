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ÖSYM KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI 2023: KPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Gözler sonuc.osym.gov.tr ve son dakika açıklamasında

25.08.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınav sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması heyecanla bekleniyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumlarının geride kalmasının ardından merak konusu olmuştu. Bu sene Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarına katılan yüz binlerce aday, ÖSYM'den gelecek 'sınav sonucu' açıklamasına kilitlendi. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, sonuc.osym.gov.tr ve KPSS lisans sınav sonuçları ekranı...

ÖSYM KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI 2023: KPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Gözler sonuc.osym.gov.tr ve son dakika açıklamasında

KPSS lisans sınavı 2023 sonuçları için beklenen son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. KPSS lisans sınavları 6 Ağustos'ta gerçekleşen ÖABT oturumu ile bugün sona erdi. KPSS sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek. İşte sonuc.osym.gov.tr ve KPSS lisans sonuçları sorgulama ekranı...

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KPSS 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sonuçları bugün (25 Ağustos 2023) adayların erişimine açılacak.

Bilindiği üzere 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü yapıldı. KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Son olarak KPSS ÖABT oturumu 6 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek 'KPSS lisans sınavı sonuçları' açıklamasına çevrildi.

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KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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