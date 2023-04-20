ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2023: ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Kurumdan flaş açıklama

ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kuruma kuruma 5 Büro Personeli, 15 Destek Personeli ve 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeli alınacağı kaydedildi. Peki, ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Başkanlığımıza, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname’ye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince 5 (Beş) adet sözleşmeli Büro Personeli, 15 (On beş) adet sözleşmeli Destek Personeli ve 10 (On) adet sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeli alınacaktır." ifadesine yer verildi.

ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuruları 20 Nisan 2023 - 04 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuruları e-Devlet’te yer alan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



