Otellere zorunlu olan kameralara yoğun talep

Çin’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkelerde bir çok faaliyetin durmasına sebep olan koronavirüs, turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Mayıs ayı sonu itibariyle otellerin açılması hedeflenirken, tedbirler ise en üst seviyede olacak. Alınacak tedbirlerin başında ise termal kameralar geliyor. Otellerin girişlerine zorunlu hale gelen termal kamera sektöründe de hareketlilik yaşanıyor. Otellerin açılmadan, termal kameraların takılmasının zorunlu olması, güvenlik sektöründe çalışan firmaları da harekete geçirdi. Optimum Teknolojik Hizmetler firmasının yetkilisi Yavuz Aman süreç hakkında önemli bilgiler verdi. Korona virüs sürecinde, virüsü kapan kişinin en kısa sürede tespit edilmesinde büyük rol oynayan termal kameralar, vücut ısısını kısa sürede tespit ediyor.

'AÇILACAK OTEL VE TESİSLERE TERMAL KAMERA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ'

Turizm sezonunun açılmasında da termal kameraların önemli bir rol oynayacağını ifade eden Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, “Önümüzdeki günlerde, kademeli olarak turizm sektörünün açılması planlanıyor. Fakat açılacak otellere, tesislere, termal kamera zorunluluğu getirildi. Otele giren tüm müşterilerin ateşleri, bu şekilde kısa sürede, temassız olarak ölçülecek. Eğer kişinin ateşi yüksek ise, kamera ve bağlı olduğu sistem anında uyarı verecek” dedi.