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Otobüs bileti fiyatlarına zam geldi! Zam sonrası fiyatlar hızla arttı

07.04.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar şehirlerarası otobüs bilet fiyatları da yükseldi. Şubat ayında İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu için ortalama 220 TL olan bilet şimdi şimdi 300 TL’ye çıktı.

Otobüs bileti fiyatlarına zam geldi! Zam sonrası fiyatlar hızla arttı

Akaryakıta yapılan zamlar ve ulaşıma gelen zamların ardından otobüs bilet fiyatları da aldı başını gitti. Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren kalemler arasında yüzde 20.01 ile şehirler arası otobüs biletleri de yer almıştı. Şubat ayında 220 lira olan İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu bilet fiyatı 300 liraya çıktı. Şubat ayında 220 TL olan Ankara-Antalya bileti bugün 280 TL’den satılıyor. Şubat ayında 250 TL olan Ankara-Muğla bileti 300 TL’ye çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre, şubat ayında İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu için ortalama 220 TL ödenirken şimdi bilet ücreti 300 TL’ye çıktı. İstanbul’dan İzmir’e şubat ayında yolculuk için 300 TL ödenirken şimdi bu ücret 320 TL oldu.

İstanbul Antalya yolculuk bileti ise 300 TL’den 340 TL’ye yükseldi. İstanbul-Çanakkale bileti 215 TL’den, İstanbul-Rize otobüs bileti 400 TL’den, İstanbul-Adana bileti 300 TL’den, İstanbul-Şanlıurfa 400 TL’den, İstanbul-Van otobüs bileti ise 550 TL’den satılıyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada otobüs biletlerine yüzde 20 zam geleceğini söylemişti. Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren kalemler arasında yüzde 20.01 ile şehirler arası otobüs biletleri de yer almıştı.

ulasim

İSTANBUL'DA ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan üçüncü toplantısında ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yaptı. Buna göre, tam akbil 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, aylık tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye yükseldi.

İstanbulluların en çok kullandığı ulaşım araçlarından biri olan metrobüste en kısa mesafe tam bilet 3,92 TL'den 5,49 TL'ye, en uzun mesafe ücreti de 8,13 TL'den 11,38 TL'ye çıktı. Marmaray’da ise en kısa taşıma ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, tam parkur 12,12 TL'den 16,97 TL'ye çıktı.

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