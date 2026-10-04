Otobüsten vapura, metrodan metrobüse! İstanbul’da Salı günü ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul’da toplu taşıma kullanacak vatandaşları yakından ilgilendiren karar açıklandı. İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle kent genelinde toplu ulaşım araçları belirli bir tarihte ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Ekim 2026 Salı günü uygulanacak ücretsiz ulaşım kararının ayrıntılarını duyurdu. Buna göre İstanbulkart entegrasyonunda bulunan toplu ulaşım araçlarında gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacak.

OTOBÜSTEN VAPURA TÜM ENTEGRE HATLARDA GEÇERLİ

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm hatları kapsayacak. Bu kapsamda İstanbullular otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler başta olmak üzere entegrasyona dahil toplu taşıma araçlarından ücret ödemeden yararlanabilecek.

6 EKİM SALI GÜNÜ BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla alınan karar, yalnızca 6 Ekim 2026 Salı günü uygulanacak. Söz konusu tarihte toplu ulaşım hizmetlerinden gün boyunca ücret alınmayacak.

Böylece İstanbul’da toplu taşıma kullanan vatandaşlar, 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil araç ve hatlarda ücretsiz seyahat edebilecek.