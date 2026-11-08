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Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 4 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisi, geçen ay 4 milyar 32 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 4 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin toplam dış satımdan aldığı pay yüzde 15,6 oldu.

Geçen ay dış satımı 4 milyar 32 milyon dolar olarak gerçekleşen otomotiv endüstrisinin 10 aylık ihracatı ise 35 milyar 174 milyon dolara ulaştı.

Ürün grupları bazında bakıldığında, "tedarik endüstrisi"nin ekim ihracatı 1 milyar 422 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde yapılan 13 milyar 556 milyon dolarlık ihracatla tedarik endüstrisi otomotivin toplam dış satımından yüzde 38,5 pay aldı.

Ekimde "binek otomobiller" ihracatı 1 milyar 275 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı 665 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı 288 milyon dolar, "çekiciler" ihracatı ise 256 milyon dolar oldu.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen kalemlerin ekim ihracatı ise 126 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay Almanya 650 milyon dolarlık ihracatla otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı olmayı sürdürdü. Fransa 475 milyon dolarlık ihracatla ikinci, Birleşik Krallık ise 396 milyon dolarla üçüncü büyük pazar oldu.

Ekimde Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 73,2 pay ve 2 milyar 953 milyon dolarla ülke grubu bazında ihracatta ilk sıradaki yerini korudu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat otomotiv
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