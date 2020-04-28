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ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Yarı fiyatına otomobil almak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.04.2020 11:49 | Son Güncelleme

Engelli vatandaşlara devlet tarafından sıfır kilometre araçları yarı fiyatına almaları için fırsat verilmiştir. Engelli vatandaşlar hayat akışı içinde sıradan gözüken bazı durumlardan mahrum kalırlar. Devlet kanalıyla bunların önlenmesi için engel durumu tespit edilen kişilere sosyal haklar verilmiştir. Verilen bu hakların başında ÖTV'den muaf olma ve indirimden yararlanma gelmektedir.

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Yarı fiyatına otomobil almak için...

Özel Tüketim Vergisi olarak isimlendirilen ÖTV; araba, mücevher, tütün mamulleri, alkol, fosil atık, benzin ve kömür vb. özel tüketim ürünlerinden alınan harcama vergisidir. 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum süreci kapsamında getirilen bu vergi türü engelli vatandaşlar için bambaşka bir prosedürde ilerler. Buna göre; sıfır kilometre araç alımlarında engel oranına göre ÖTV indirimi ya da muafiyetinden yararlanma hakkı doğmuştur.

Yüzde 40 ve üzerinde engelli olan vatandaşlar için sıfır kilometre araç alımlarında ÖTV indirimi; yüzde 90 ve üzerinde engel durumu yaşayanlar için sıfır kilometre araç alımlarında ÖTV muafiyeti hakkı doğmuştur. Motor silindir hacmine bakılmadan ÖTV ve diğer bütün vergiler dahil olmak üzere toplam 303 bin 200 TL altındaki sıfır tüm binek otomobil modellerinde geçerlidir.

ÖTV İNDİRİMİ İÇİN GEREKLİ OLAN SAĞLIK RAPORUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

ÖTV indiriminden yararlanmak ya da muaf olmak için mutlaka devlet tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü hastanelerden sağlık raporu alınması gerekir. Verilen raporda en az yüzde 40 olmak üzere engel oranı açık bir şekilde belirtilmelidir. Aynı zamanda bu raporda kişinin trafiğe çıkabilmesini tanımlamak için ağır engelli ya da sürücü belgesi alabilir ibarelerinden birinin bulunması şarttır.

ENGELLİ YAKINLARI ÖTV İNDİRİMİ HAKKINDAN YARARLANABİLİR Mİ?

ÖTV muafiyeti ve indirimi yalnızca engelli bireylerin şahsına tanınan sosyal bir haktır. Bu nedenle satın alınan aracın engelli vatandaşın üzerine kayıt ettirilmesi gerekir. Başka bir ifadeyle; ÖTV istisnasından engelli vatandaşın yalnızca kendisi yararlanabilir.

ÖTV İSTİSNASINDA SÜRE NE KADARDIR?

ÖTV istisnasından yararlanmak için engelli vatandaşlara ilk sıfır kilometre araçları için herhangi bir süre kısıtlaması yapılmamıştır. Ancak ilk araç bu özel hak ile satın aldıktan sonra yeni bir araç almak ya da mevcut aracı satmak için 5 yıllık süre tanınmıştır. ÖTV indirimi ya da muafiyeti ile satın alınan aracın 5 yıllık süre dolmadan doğal afetler ya da kaza sonucu perte çıkması halinde; yeni bir araç için ÖTV istisnası devreye girer.

ÖTV İNDİRİMİ İLE ALINAN ARAÇ ENGELLİ OLMAYAN BİR KİŞİYE SATILABİLİR Mİ?

ÖTV istisnası ile alınan bir araç engelli vatandaşın üzerine kayıt ettirilir ve artık onun malı sayılır. Satın alma işleminin üzerinden 5 yılın geçmesinin sonucunda aracı başak birine satma hakkı doğar. ÖTV Kanunu kapsamında belirtilen madde ile ÖTV istisnasından yararlanarak alınan bir aracın satış işlemi sırasında aracı alan kişinin engel durumuna bakılmaz.

ÖTV İNDİRİMİ İLE ALINAN ARAÇLARI ENGELLİ KİŞİ DIŞINDA BAŞKA KİMLER KULLANABİLİR?

A ve B sınıfı ehliyete sahip olan en az ilkokul mezunu engelli bireyler satın aldıkları araçlara eklenen özel ekipman ile trafiğe çıkabilirler. Ancak engelli kişilerin üzerine kayıt ettirilen araçların ödünç verilmesi söz konusu olmaz. Tam teşekkülü devlet hastanelerinden alınan raporda yüzde 90 ve üzerinde engel sahibi olan ya da 18 yaşından küçük kişilerin trafiğe çıkmasına izin verilmez. Bu durumda engelli kişilerin adına aracı üçüncü dereceye kadar akrabaları ile noter tarafından onaylanan iş arkadaşları kullanabilir. Ancak belirlenen kişilerin aracı kullanabilmesi için mutlaka aracın ruhsatına isimlerinin işletilmesi gerekir.

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