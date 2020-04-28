ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Yarı fiyatına otomobil almak için...

Özel Tüketim Vergisi olarak isimlendirilen ÖTV; araba, mücevher, tütün mamulleri, alkol, fosil atık, benzin ve kömür vb. özel tüketim ürünlerinden alınan harcama vergisidir. 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum süreci kapsamında getirilen bu vergi türü engelli vatandaşlar için bambaşka bir prosedürde ilerler. Buna göre; sıfır kilometre araç alımlarında engel oranına göre ÖTV indirimi ya da muafiyetinden yararlanma hakkı doğmuştur.

Yüzde 40 ve üzerinde engelli olan vatandaşlar için sıfır kilometre araç alımlarında ÖTV indirimi; yüzde 90 ve üzerinde engel durumu yaşayanlar için sıfır kilometre araç alımlarında ÖTV muafiyeti hakkı doğmuştur. Motor silindir hacmine bakılmadan ÖTV ve diğer bütün vergiler dahil olmak üzere toplam 303 bin 200 TL altındaki sıfır tüm binek otomobil modellerinde geçerlidir.

ÖTV İNDİRİMİ İÇİN GEREKLİ OLAN SAĞLIK RAPORUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

ÖTV indiriminden yararlanmak ya da muaf olmak için mutlaka devlet tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü hastanelerden sağlık raporu alınması gerekir. Verilen raporda en az yüzde 40 olmak üzere engel oranı açık bir şekilde belirtilmelidir. Aynı zamanda bu raporda kişinin trafiğe çıkabilmesini tanımlamak için ağır engelli ya da sürücü belgesi alabilir ibarelerinden birinin bulunması şarttır.