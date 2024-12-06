'Oxford vardı da biz mi okumadık' deniliyordu ama artık 3 katı para ödüyoruz... Anaokulu ücretleri 1 milyona dayandı

Özel okul fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. Fahiş fiyatlara yeni zamlar eklenirken, Türkiye’deki anaokulu ücretleri dünyaca ünlü İngiliz Oxford Üniversitesi’nin 3 katına ulaştı.

İSTANBUL'DA 1 MİLYON TL'YE DAYANDI

Sözcü'de yer alan habere göre; Ankara ve İzmir’deki bazı anaokullarının yıllık ücreti 500 bin TL’yi aşarken İstanbul’da bu rakam 993 bin TL’ye kadar çıktı.

OXFORD'UN 3 KATI

Oxford‘un yıllık ücretinin ise 388 bin TL olduğu belirlendi.

İBRAHİM TATLISES'İ HATIRLATTI

Söz konusu fiyatlar ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in yıllar önce yaptığı "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?" çıkışını akıllara getirdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, TBMM’de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"SOSYAL ADALETSİZLİĞİ DE KÖRÜKLÜYOR"

“Eğitimde büyük bir çarpıklık var. Sistem temel eğitimden yükseköğretime kadar çöküş yaşıyor. Kamusal eğitime erişim lüks haline geldi. Halkın vergileriyle finanse edilmesi gereken eğitim sistemi, özel kurumlar ve sermayeye terk edildi. Bu durum, ekonomik adaletsizliğin yanı sıra sosyal adaletsizliği de körüklüyor. Ülkeyi 23 yıldır yöneten AKP bunun sorumlusudur. Eğitimdeki çarpıklık derin toplumsal yaralara yol açar.”