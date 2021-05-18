Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 3 bin TL hibe desteği şartları neler?

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeyi verdi ve esnafa 5 bin TL ile 3 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Peki oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

OYUNCAK, KOZMETİK VE HEDİYELİK EŞYA SATICILARI İÇİN 3 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Pek çok sektörden esnafın beklediği müjdeli haber geldi. Düzenlenen Kabine toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği verileceğini kamuoyuna duyurdu. Erdoğan verilecek hibe desteği hakkında şöyle konuştu;

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız."

Hibe desteği yardımı ile ilgili Bakan Muş şu detayları açıkladı;

''1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.