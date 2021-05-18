FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 3 bin TL hibe desteği şartları neler?

Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 3 bin TL hibe desteği şartları neler?

18.05.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa beklenen müjdeyi verdi ve 5 bin TL ile 3 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Peki oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Oyuncak, hediyelik eşya ve kozmetik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği şartları neler? İşte yanıtı...

Oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 3 bin TL hibe desteği şartları neler?

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeyi verdi ve esnafa 5 bin TL ile 3 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Peki oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları için 3 bin TL hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

OYUNCAK, KOZMETİK VE HEDİYELİK EŞYA SATICILARI İÇİN 3 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Pek çok sektörden esnafın beklediği müjdeli haber geldi. Düzenlenen Kabine toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği verileceğini kamuoyuna duyurdu. Erdoğan verilecek hibe desteği hakkında şöyle konuştu;

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız."

Hibe desteği yardımı ile ilgili Bakan Muş şu detayları açıkladı;

''1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır. İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır."

3 bin TL hibe desteğine nasıl ve nereden başvurulacağı vatandaşalar tarafından merak ediliyor. 3 bin TL hibe desteğine başvurmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden yapıldığını araştırıyor. Hibe desteği başvuruları e-devlet sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

3 BİN TL HİBE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

İlk olarak, 3 bin TL hibe desteği başvurusu için e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmalısınız.

hibedestegi1

Daha sonra gelen sayfada bulunan "Yeni Başvuru" kısmına tıklamalısınız.

hibedestegi2

Ardından karşınıza gelecek olan "Taahhütname" sayfasındaki maddeleri okuyup, onaylayıp "Devam Et"e tıklayın. Karşınıza çıkan tüm bilgileri doldurduktan sonra başvurunuz tamamlanacaktır.

hibee

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Camcılar, çilingirler ve bakırcılar 3000 TL ne zaman verilecek?Camcılar, çilingirler ve bakırcılar 3000 TL ne zaman verilecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

Dev kurumun CEO'sundan Bitcoin tahmini!

Dev kurumun CEO'sundan Bitcoin tahmini!

Musk'ın açıklamasından sonra dengeler değişti

Musk'ın açıklamasından sonra dengeler değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yılın ilk buğdayının fiyatı belli oldu

Yılın ilk buğdayının fiyatı belli oldu

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.