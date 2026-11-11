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Ozan Elektronik Para’nın faaliyet izni iptal edildi

Ozan Elektronik Para’nın faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ozan Elektronik Para’nın faaliyet izni iptal edildi

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 6 Eylül 2019 tarih ve 8538 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Kanunun 16'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ç ve e bentleri, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Bankacılık dijital
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