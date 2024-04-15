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  4. ÖZEL | AK Partili isim 'Oradan kötü kokular geliyor' diyerek isyan etti! 'Vatandaş pazar tezgahının altından domates topluyor öbür tarafta Maybachlar, Audi A8'ler...'

ÖZEL | AK Partili isim 'Oradan kötü kokular geliyor' diyerek isyan etti! 'Vatandaş pazar tezgahının altından domates topluyor öbür tarafta Maybachlar, Audi A8'ler...'

15.04.2024 16:41
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AK Parti'de seçim sonuçlarının ardından bazı görev değişikliklerinin yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İzmir milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımı ise günlerdir gündemde! Çankırı'da seçimi kaybettikten sonra Maldivler'e tatile giden AK Partili Hüseyin Filiz de eleştirilerin odağında. AK Parti eski MYKY üyesi Mücahit Birinci'den çok sert bir çıkış geldi. Birinci, 'Vatandaş pazar tezgahının altından domates toplarken bunlar paylaşılamaz' dedi.

ÖZEL | AK Partili isim 'Oradan kötü kokular geliyor' diyerek isyan etti! 'Vatandaş pazar tezgahının altından domates topluyor öbür tarafta Maybachlar, Audi A8'ler...'

Mynet'in sorularını yanıtlayan AK Parti eski MYKY üyesi Mücahit Birinci, 'Artık karnımızdan konuşmayacağız. Karnımızdan konuşa konuşa adamlar Yozgat'a kadar geldiler. Vatandaş pazar tezgahlarının altından domates topluyor' derken Şebnem Bursalı'ya bir kez daha partiden defolup gitsin dedi.

MYNET ÖZEL RÖPORTAJ

ISTAKOZ VE MALDİVLER PAYLAŞIMLARI NEYE İŞARET EDİYOR?

'Millet bu arkadaşları Sayın Cumhurbaşkanımızın yükünü almamız için seçti. Bu hareketler tam tersi Sayın Cumhurbaşkanımız üzerine bir yük! Bu konularda azami dikkat gerekiyor, mesele Şebnem Bursalı hanımefendi değil. Bu görgüsüzlük bir simgedir.

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'HALKA TEPEDEN BAKMA TAM OLARAK BU!'

Vatandaşın partimizi eleştirdiği kibir, tepeden bakma, halka hizmetkar olmaktan başka jakoben tavırlar sergileme gibi durumların gün yüzüne çıkma durumu tam olarak bu!

Bana o ıstakozlu fotoğrafı benzincide çalışan emekçi arkadaşımız gösterdi. Siz böyle duruyosunuz ama durum bu dedi. Biz de artık patlama noktasına geldik. Bu tür paylaşımlar yapan arkadaşlar lütfen partiden defolup gitsinler.

AK PARTİLİ MÜCAHİT BİRİNCİ: VATANDAŞ PAZAR SEHPALARININ ALTINDAN DOMATES TOPLUYOR

Millet ekonomiyle savaş halinde pazar sehpaları altından domates toplayan vatandaşlarımızı gözümüzle görüyoruz.

Zengin olmak suç değil kınanacak bir şey değil eğer helal yollardansa ama bunu göze sokmanın ne anlamı var!

ELEŞTİRİLERİNİZDEN SONRA TAKTIĞINIZ ATKI YENİDEN GÜNDEM OLDU, BUNA NE DİYECEKSİNİZ?

Ben 2021 senesinde Ocak ayında babamın cenazesine gidiyordum. Babamın cenazesini gasilhaneden aldım, o zaman altını çiziyorum AK Parti'de MKYK üyesi değilim. O zaman avukatım. Eşim de hava soğuk diye boynuma bir atkı doladı, o anda atkının markasına bakacak bir psikolojim yoktu.

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Burada AK Parti'den ses beklemiyorlardı partililer susacak sandılar bu bazılarının hoşuna gitmedi istedikleri malzemeyi elde edemediler.

Milletimizin bam telleriyle oynamayın, bize kibirli dedirtmeyin, basın mensubu olun kimyager olun vekil olmak zorunda değilsiniz kardeşim!

SEÇİMLERDE NEREDE HATA YAPILDI? AK PARTİ'DE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ BEKLİYOR MUSUNUZ?

Benim vatandaşlarla samimiyetim var, vatandaşımızın net bir iletişim kurma talebi var. Vatandaş diyor ki AK Parti'de olabileceği kadar isim değişsin. Hem şahıs bazında hem de anlayış bazında değişiklik isteniyor.

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'BU GEMİ BU MOTORLA YÜRÜMÜYOR'

Bu gemi bu motorla yürümüyor motoru yenilemeniz lazım diyor vatandaş, AK Parti gemisi çok büyüdü ama makine artık arıza veriyor. Reformist şekilde kadroların değişmesi gerekiyor.

Mayıs'taki seçimi Cumhurbaşkanımız sayesinde kazandık, o seçimde bile cumhurbaşkanımızdan yükü alamadık. Parti olarak da ciddi bir katkı vermemiz lazım. Biz yer sofralarından gelen bir hareketiz.

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'BAZI İL VE İLÇE BELEDİYELERİNDE BURNUMA KÖTÜ KOKULAR GELİYOR'

İlçe belediyelerinde il belediyelerinde bazı kötü kokular burnumuza geliyor. Bunlardan kurtulmamız lazım. Karnımdan konuşmayacağım karnımızdan konuşa konuşa adamlar Yozgat'a kadar geldiler.

Beytülmalı kursağıan sokan kimse Allah belasını versin! Burada kim eksik ve defoluysa AK parti genel merkezi şahin gibi adamın tepesine çöksün! Yargılama mekanizmasını çalıştırmamız lazım.

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MERCEDES S SERİSİ, MAYBACH, AUDİ...

Adaletten uzak olduğumuz sürece bizi son derece kötü günler bekliyor her zaman adil olacağız. Hukuk mekanizmasını işleteceğiz. Kursağına haram girenler hakkında hukuku işleteceğiz.

Mercedes S serisi, Maybach, Audi A8'ler artık bürokratlarda valilerde kaymakamlarda vatandaşlar bu arabaları görmek istemiyor. Bu konu artık başka bir seviyeye ulaştı bundan vazgeçmemiz gerekiyor.

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Audi Şebnem Bursalı Mücahit Birinci ıstakoz ak parti maybach
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