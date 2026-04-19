Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 3 ildeki 8 taşınmazı, satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale şartnamesi bedeli 7 bin 500 ile 10 bin lira, geçici teminat bedeli 3 milyon ile 9 milyon lira arasında değişen Ankara'nın Çankaya ve Mamak, Manisa'nın Akhisar, Afyonkarahisar'ın Merkez ilçelerindeki 8 taşınmazın satışı yapılacak.

Ankara'daki taşınmazlar için 12 Mayıs, Manisa'dakiler için 13 Mayıs, Afyonkarahisar'dakiler için ise 14 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alarak ve görüşmeler yaparak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ihaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

