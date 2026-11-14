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Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmaz satışı ile imar planları kararları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmaz satışları ile imar planlarına onay verildi.

Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmaz satışı ile imar planları kararları onaylandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesine kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki taşınmazın 1 milyar 210 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Doğusan Yatırım İnşaat AŞ'ye satışı uygun bulundu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi'ndeki, Ankara'nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi'ndeki, Bolu'nun Merkez ilçesi Karacasu Mahallesi'ndeki, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Budak Mahallesi'ndeki ve İstanbul'un Ataşehir ilçesi Esatpaşa Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik imar planı değişikliği onaylandı.

İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara yönelik fiiliyattaki yaya yolunun plana işlenmesi, park alanının gerektiğinde çadırkent olarak kullanılmasına dair plan notu eklenmesi ve sağlık tesisi alanı planlanması yönündeki itirazlar kabul edilerek, imar planı değişikliği onaylandı. Söz konusu taşınmazlara "ticaret-turizm-konut alanı, anaokulu, ilkokul, ortaokul, mesleki ve teknik öğretim tesisi, sağlık tesisi, resmi kurum, özel sağlık tesisi, özel eğitim alanı, cami, park, raylı toplu taşıma istasyon alanı, trafo alanı, genel otopark ve yol" kullanım kararları getirildi, diğer itirazlar ise reddedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete Bursa
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