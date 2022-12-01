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Özgür Demirtaş’tan çok konuşulacak CHP sözleri! Kadrodaki isimleri görünce öve öve bitiremedi

01.12.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı 'Kalkınma Planı'nı hazırlayan kadronun içinde dünyaca ünlü Türk ekonomist Daron Acemoğlu’nun yer almasına ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’tan övgü dolu sözler geldi. CHP’nin danıştığı kadroda, iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Hacer Foggo da yer alırken Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ekonomi kadrosu, Demirtaş'ı oldukça memnun etti.

Özgür Demirtaş’tan çok konuşulacak CHP sözleri! Kadrodaki isimleri görünce öve öve bitiremedi

Daron Acemoğlu'nun CHP programına destek vermesi sonrası Özgür Demirtaş’tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. "Daron Acemoğlu’nu kim yanına çekerse doğru yapmıştır, mükemmel yapmıştır" diyen Özgür Demirtaş, "Prof Dr. Daron Acemoğlu’na kim danışmamışsa yanlış yoldadır. Helal olsun. Türkiye için çok sevindim" dedi.

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Bir paylaşım daha yapan Demirtaş, "Hepsi Mükemmel tercihler: Refet Türkiye’nin en iyi Makrocularındandır. Hakan (Kara) Türkiye’nin en iyi Merkez Bankacılarındandır. Ufuk (Akçiğit) Türkiye’nin yurtdışındaki en iyi Starlarındandır. Daron Acemoğlu’da yıllardır yazdığım gibi devdir." ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU PARTİSİNİN EKONOMİ YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta partisinin ekonomi yol haritasını ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlığıyla açıklayacak. Kılıçdaroğlu’nun kalkınma planında bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alması bekleniyor. Yol haritasının Türkiye’nin beş önemli sorununa 13 çözüm maddesi öneren bir beyanname olduğunu ve üç yıldır üzerinde çalışıldığını belirtiyor.

DARON ACEMOĞLU DA KONUŞACAK

İstanbul’da düzenlenecek olan toplantıda Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasının ardından ABD’deki saygın üniversitelerden MIT’te akademisyenlik hayatını sürdüren ve dünyada yazılarından en fazla alıntı yapılan iktisatçı olarak gösterilen Prof. Dr. Daron Acemoğlu da video konferans yoluyla konuşacak.

MERKEL’İN SAĞ KOLU DA EKİPTE

Etkinliğe katılacak dikkat çeken isimlerden bir diğeri de ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman olarak bilinen Jeremy Rifkin. Almanya'da Angela Merkel’in Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin ‘fikir babası’ olarak kabul edilen Rifkin’le birlikte Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara ile Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Refet Gürkaynak da bu çalışmayı hazırlayan ekibin içindeki isimlerden. Etkinlikte söz alarak yoksulluk ile ilgili sunum yapacak olan isimse CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo olacak.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Özgür Demirtaş daron acemoğlu

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