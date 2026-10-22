Özgür Erdursun asgari ücret tahminini açıkladı 'Üstü sürpriz olur'

2027 yılı adım adım yaklaşırken milyonlarca çalışan yeni asgari ücret rakamının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Şimdi ise 2027'de asgari ücrete ne kadarlık bir zam yapılacağı ve asgari ücret 2027 rakamının ne kadar belirleneceği araştırılıyor. Bu doğrultuda tahminler de gelmeye devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Dünya Gazetesi'ndeki yazısında Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "2025 yılında yüzde 30,01, 2026 yılında ise yüzde 27,01 artırılan asgari ücretin, 2027 Ocak ayında yüzde 20-25 aralığında artırılabileceğini öngörüyoruz" dedi. Temel tahminlerinin, net asgari ücretin 35 bin TL bandında belirleneceği yönünde olduğunu belirten Erdursun "Mevcut ekonomi politikaları dikkate alındığında yüzde 25’in üzerindeki bir artış sürpriz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Erdursun, "Türkiye’nin asıl sorunu, asgari ücretin kaç lira olacağından çok, milyonlarca çalışanın neden asgari ücret ve ona yakın gelirlerle geçinmek zorunda kaldığıdır" dedi.

"2027’DE YÜZDE 25’İN ÜZERİNDEKİ ARTIŞ SÜRPRİZ OLUR"

2026 Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 29,73 seviyesinde bulunduğuna işaret eden Erdursun, enflasyonda önceki yıllara göre gerileme yaşansa da fiyat artışlarının hâlâ yüksek olduğunu belirtti. Erdursun "Hükümet yetkililerinin enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarına ilişkin açıklamaları ile son iki yıldaki ücret artışları birlikte değerlendirildiğinde, 2027 Ocak ayında yüksek oranlı bir artış beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim temel öngörümüz, 2027 yılı Ocak ayında net asgari ücretin 35 bin TL bandında belirleneceği yönünde" diyen Erdursun hesaplamaları da aktarıp 2026 yılında uygulanan net 28.075,50 TL üzerinden hesaplandığında yüzde 20 artışın 33.690,60 TL’ye, yüzde 22 artışın 34.252,11 TL’ye, yüzde 25 artışın ise 35.094,38 TL’ye karşılık geldiğini, net 35.000 TL'nin, yaklaşık yüzde 24,66 artış anlamına geldiğini belirtti.

Erdursun, yılın kalan bölümündeki enflasyon gelişmeleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin sonucu değiştirebileceğini belirtti.

Öte yandan Erdursun "Asgari ücretin ne kadar artırıldığından önce, çalışanların neden bu ücret seviyesinden uzaklaşamadığını da sorgulamamız gerekiyor" derken "Türkiye’de asgari ücret artışları diğer çalışanların ücretlerini de etkiliyor. Ancak deneyimli ve nitelikli çalışanların ücretleri aynı ölçüde artmadığında ücretler arasındaki fark daralıyor. Yeni işe başlayan bir çalışan ile on yıllık deneyime sahip bir çalışanın ücretlerinin birbirine yaklaşması, mesleki deneyimin yeterince karşılık bulmaması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir ücret sisteminde asgari ücretin en düşük yasal sınır olması gerektiğini; deneyim, uzmanlık ve verimlilik arttıkça gelirlerin de yükselmesi gerektiğini vurgulayan Erdursun "Bunun için fiyat istikrarının yanında yüksek katma değerli üretim, nitelikli istihdam, kayıt dışılıkla mücadele ve ücret pazarlığı mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

2027 Ocak ayında net asgari ücretin 35 bin TL bandında olacağını öngördüklerini belirten ve yüzde 25’in üzerindeki bir artışın mevcut ekonomik yaklaşım açısından sürpriz olacağını kaydeden Erdursun "Milyonlarca insanın asgari ücret ve ona yakın gelirlerle çalışması yalnızca bugünün geçim sorununu değil, geleceğin emeklilik sorununu da büyütüyor. Kalıcı refah artışı için ücretlerin genel seviyesinin yükselmesi gerekiyor. Türkiye’nin hedefi, yalnızca asgari ücreti yükseltmek değil, asgari ücretle geçinmek zorunda kalan çalışanların sayısını azaltmak olmalıdır" ifadelerini kullandı.