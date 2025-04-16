Özgür Erdursun enflasyon ve en düşük emekli aylığı beklentisini açıkladı! 'Emekli için beklenen karar! Böyle giderse...'

Nisan ayı enflasyon beklentisi merak ediliyor. Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e gerilemişti. Her ay enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Nisan ayı enflasyon oranlarını mayıs ayında paylaşacak. Peki, nisan ayı enflasyon beklentisi ne, en düşük emekli aylığı ne kadar olur?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun katıldı bir canlı yayında enflasyon ve en düşük emekli aylığı beklentisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Özgür Erdursun'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BÖYLE GİDERSE..."

"Böyle giderse hükümetin hedeflediği enflasyonu tutturması mümkün değil. Bu durumda en çok emekliler ve sabit gelirliler zarar edecek.

Sizin sabit gelirinize yapılan artış piyasadaki artışın altında kalırsa real olarak zarar edersiniz. Emekliler zararda ve böyle devam edecek gibi görünüyor.

Türkiye'de en yüksek emekli aylığı dahi değerini kaybetmiş durumda. Emekli aylıkları giderek eriyor.

Emekli aylığını artırmak için borçlanma yapılmaz, zarar edersiniz.

ENFLASYON VE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BEKLENTİSİ

Enflasyon beklentisi daha düşük orandaydı. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son olaylar enflasyon beklentisini artırdı. Nisan ayında enflasyon beklentisi yüzde 4 civarına ulaştı. Nisan ayında yaşanan don, kar, yağmur ve soğuk havanın etkisi fiyatlara yansıyacak. Sonraki dönemde beklentinin üzerinde enflasyon çıkabilir.

Enflasyon beklentisine istinaden ben yüzde 15-16 bir enflasyon farkı verilir diye düşünüyordum. Yüzde 10.06 zaten ilk 3 ay için çıkmıştı. Son gelişmelerden sonra enflasyon beklentisi arttı. Bu nedenle 19 civarında bir enflasyon farkı çıkabilir. Bu yüzde 18, 19 veya 20 olabilir ama 20'nin üzerine çıkmayacağı kesin.

En düşük emekli aylığının maksimum olabileceği rakam 17 bin 250 lira civarı.

Bence 17 bin lira civarında kalacak gibi görünüyor."