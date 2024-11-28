FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Özgür Erdursun 'Yazık çok yazık' diyerek duyurdu! O değişikliğe dikkat çekti: 'Engelli emeklilik bitecek'

Özgür Erdursun 'Yazık çok yazık' diyerek duyurdu! O değişikliğe dikkat çekti: 'Engelli emeklilik bitecek'

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.11.2024 18:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, engelli çalışanların emekli olmasıyla ilgili hukuki düzenlemelerde de değişikliğe gitmeyi öngörüyor. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdursun, "Kapsam 1.10.2008’den önce sigortalı olanları da içine alacak! Engelli emeklilik bitecek!" dedi.

Özgür Erdursun 'Yazık çok yazık' diyerek duyurdu! O değişikliğe dikkat çekti: 'Engelli emeklilik bitecek'

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün başlandı.

64

"ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI İLE DEĞİŞTİRİLDİ"

Bahsi geçen teklif, engelli çalışanların emekli olmasıyla ilgili hukuki düzenlemelerde de değişikliğe gitmeyi öngörüyor.

52
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken ifadelere yer verdi. Erdursun yaptığı paylaşımda, "Engelli (vergi indirimli) emekliliği de bitiriyorlar. 1.10.2008’den sonra engelli emekliliğinde 193 sayılı gelir vergisi kanunun 31.maddedine göre vergi indirim belgesi ile vergi indirimli engelli statüsünde emeklilik, çalışma gücü kaybı ile değiştirildi" dedi.

85

"ENGELLİ EMEKLİLİK BİTECEK"

Erdursun açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Oranlı raporu ve vergi indirim belgesi olanlara çalışma gücü kaybın yok diyerek emeklilik hakkı verilmiyor. Kapsam 1.10.2008’den önce sigortalı olanları da içine alacak! Engelli emeklilik bitecek!"

Anahtar Kelimeler:
emeklilik engelli
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı alarma geçiren açıklama! Putin 'nükleer kartını' oynadı: "Tüm silahları kullanacağız"

Dünyayı alarma geçiren açıklama! Putin 'nükleer kartını' oynadı: "Tüm silahları kullanacağız"

Türkiye'de o maçlar artık yayınlanmayacak! Saran Medya'da alınan ceza sonrası flaş karar

Türkiye'de o maçlar artık yayınlanmayacak! Saran Medya'da alınan ceza sonrası flaş karar

Elindeki dolarları göstererek açıkladı: "Merkez Bankası buna bizi pas geçerek nasıl ulaştı"

Elindeki dolarları göstererek açıkladı: "Merkez Bankası buna bizi pas geçerek nasıl ulaştı"

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Asgari ücret için ilk temas! Tarafların talepleri netleşiyor...

Asgari ücret için ilk temas! Tarafların talepleri netleşiyor...

MYNET ÖZEL | Dolar krizi beklenenden çok daha büyük!

MYNET ÖZEL | Dolar krizi beklenenden çok daha büyük!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.