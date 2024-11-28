Özgür Erdursun 'Yazık çok yazık' diyerek duyurdu! O değişikliğe dikkat çekti: 'Engelli emeklilik bitecek'

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün başlandı.

"ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI İLE DEĞİŞTİRİLDİ"

Bahsi geçen teklif, engelli çalışanların emekli olmasıyla ilgili hukuki düzenlemelerde de değişikliğe gitmeyi öngörüyor.



Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken ifadelere yer verdi. Erdursun yaptığı paylaşımda, "Engelli (vergi indirimli) emekliliği de bitiriyorlar. 1.10.2008’den sonra engelli emekliliğinde 193 sayılı gelir vergisi kanunun 31.maddedine göre vergi indirim belgesi ile vergi indirimli engelli statüsünde emeklilik, çalışma gücü kaybı ile değiştirildi" dedi.

"ENGELLİ EMEKLİLİK BİTECEK"

Erdursun açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:



"Oranlı raporu ve vergi indirim belgesi olanlara çalışma gücü kaybın yok diyerek emeklilik hakkı verilmiyor. Kapsam 1.10.2008’den önce sigortalı olanları da içine alacak! Engelli emeklilik bitecek!"